陪跑15年出場 晟德押對東曜關鍵一步

「這將是推動東曜站穩國際舞台的關鍵一步。」晟德集團總裁林榮錦一句話，為這樁歷時15年的投資寫下註腳。隨著藥明合聯啟動公開收購、目標拿下東曜至少6成股權，晟德選擇在此時點頭交棒，不只替東曜引進全球一線CDMO平台夥伴，也為自身完成一場精準的資本退場。

陪著東曜走過研發低潮、轉型陣痛到轉虧為盈，晟德這一陪，就是15年。如今，藥明合聯揮軍收購、東曜即將易主，晟德選在關鍵時點交棒，最高回收33.5億元、認列7.5億元處分利益。這樁投資退場，是一場精準踩點的資本決策，也替東曜鋪好邁向國際CDMO舞台的最後一哩路。

林榮錦操盤轉型 東曜2024年翻身轉盈

晟德是東曜的創始股東之一，累計投資約25億元、持股28.59%。東曜早年以腫瘤新藥研發為主，卻在產業環境與資本市場壓力下，面臨定位轉型關卡。2020年起，在晟德的策略建議與投後管理下，東曜逐步轉向以生物藥、尤其是ADC（抗體藥物複合體）為核心的一站式CDMO平台，並於2024年正式轉虧為盈，成功翻身。

「晟德長期投入的不只是資本，而是商業規劃與戰略布局。」林榮錦回顧，從港股上市、新藥推進，到ADC與CDMO平台成形，晟德一路陪跑，也在最適當的時機，為東曜找來更具全球資源的接棒者。

藥明合聯正是這塊最後拼圖。身為CRDMO（一站式醫藥研發與製造外包）龍頭，藥明合聯在小分子與生物藥代工服務的完整度、國際客戶覆蓋率上，長年位居第一梯隊。隨著中國CDMO產業整併加速，客戶對「端到端、一站式」能力要求拉高，東曜若要再上一階，引入具規模與平台優勢的策略夥伴，幾乎成為必然選項。

晟德攻CDMO 聚焦永昕、建誼

晟德董事長王素琦也直言，這次處分東曜持股最高26.71%，預計可認列投資利益最高7.5億元，有望在今年第一季入帳；更重要的是，晟德的生物藥CDMO布局，將重新聚焦永昕、建誼，加速ADC與CDMO量能整合，並以日本作為國際化跳板，展開下一輪成長。

從陪跑、轉型到出場，這不是倉促退場，而是一場典型的「晟德式投資循環」：用長期資本撐起企業轉骨，在價值被市場驗證後，果斷交棒、回收資源再配置。對晟德而言，這一步押得準；對東曜來說，則是走向國際供應鏈的關鍵門票。