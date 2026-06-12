陪邱臣遠路口拜票 柯文哲：竹北市長勢在必得
（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）民眾黨創黨主席柯文哲今天與黨籍竹北市長參選人邱臣遠在竹北市拜票；對於藍白合，柯文哲說，黨對黨對話由黨主席黃國昌處理，而竹北市長選戰已到關鍵，此次拜票展現勢在必得決心。
民眾黨徵召已請辭新竹市副市長的邱臣遠參選竹北市長，民眾黨主席黃國昌日前表示，相信邱臣遠能與新竹市長高虹安、將代表國民黨競選新竹縣長的立委徐欣瑩，組成大新竹戰區最強鐵三角。
柯文哲今天與邱臣遠前往竹北市路口拜票，媒體提問，有關藍白合議題，柯文哲現場表示，現在已到了竹北市長決定的時刻，此次前來拜票，也表示勢在必得的決心，而黨對黨之間的談判與對話，主要是由黃國昌處理。
邱臣遠現場說，新竹交通是重要議題，明天也安排有民眾黨的新竹隊誓師大會，包含有竹北市長、新竹縣市議員、代表及里長等共17名參選人，展現團結氣勢，而柯文哲與黃國昌將出席加油。
他說，他擁有中央立法院的經驗與地方治理的實際政績，將成為「藍白兩黨最大公約數」，盼民眾支持。（編輯：陳仁華）1150612
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