陪金宇彬抗癌！申敏兒曾是男神收割機 超狂情史曝：還有BIGBANG的他

娛樂中心／綜合報導

韓國演藝圈金童玉女再添喜訊！41歲女星申敏兒與小5歲男友金宇彬戀愛長跑滿10年，今（20）日正式宣布將在12月20日於首爾舉行婚禮，採非公開形式、只邀雙方親友出席。這段穩定又低調的戀情，一路從抗癌陪伴到攜手步入人生下一階段，讓粉絲直呼「終於等到了」。

金宇彬，申敏兒。(圖／金宇彬，tvN IG)

在成為金宇彬的「唯一認愛對象」之前，申敏兒的感情世界曾引發外界高度關注，被粉絲封為「男神收割機」。她2002年與趙寅成合作電影《瑪德琳蛋糕》時因CP感太強，引爆假戲真做的緋聞，但雙方始終否認。2008年，她又被韓國狗仔拍到與BIGBANG前成員T.O.P（崔勝鉉）同回住處過夜，狗仔更指兩人已交往半年，消息震撼不少粉絲，不過兩人同樣未承認戀情，這段疑似姐弟戀也最終無疾而終。儘管緋聞對象全是韓流頂尖男神，但申敏兒真正公開承認的戀愛，只有金宇彬。

金宇彬在與申敏兒戀愛前，也僅對外承認過與模特兒劉芝安交往2年，2014年因聚少離多分手。隔年，他與申敏兒因拍攝廣告擦出火花，被拍到甜蜜約會後大方認愛，俊男美女組合立即獲得外界祝福。誰也沒想到，這段姐弟戀後來會成為韓娛圈最堅固的愛情典範。

2017年，金宇彬被診斷罹患鼻咽癌，被迫暫停所有活動接受治療，經歷3次化療及35次放射治療，身心煎熬。最艱難的時期，申敏兒幾乎每趟都陪他進出醫院，是他最堅強的牽引。目擊者也曾透露，兩人一起出現在醫院時，旁人都會默默替他們加油，因為那份陪伴太真、太深。申敏兒沒有選擇退後一步，而是站在第一線陪他對抗病魔，擔起最牢固的支柱角色。

金宇彬於2019年康復後，兩人的 relationship 反而更加穩定。被拍到甜蜜旅行、在彼此戲劇拍攝時送咖啡車應援，從戀人到互相扶持的工作夥伴，感情一路升級，如今終於修成正果。金宇彬今天透過官方粉絲俱樂部公開手寫信報喜：「我要結婚了。和長時間一起走過的那位戀人，現在想一起組成家庭，攜手踏上新的路。」

《再婚皇后》由申敏兒、朱智勳、李鍾碩、李世榮主演。（圖／記者王培驊攝影）

公司也表示，兩人婚後仍會照常以演員身分活躍螢光幕前。金宇彬將投入2026年開播的tvN新劇《Gift》，近期在Netflix《許願吧！精靈》也可以看到他的身影；申敏兒則將出演Disney+《再婚皇后》，婚後仍將維持穩定作品產量。

