陪雇主看診意外救命！55歲移工腹痛腿腫 竟揪出致命「隱形癌王」
〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名55歲外籍女性移工，近一週來反覆出現左下腹悶痛，雙腿也明顯腫脹，但因工作忙碌遲未就醫，近日陪同雇主前往長安醫院看診時，她順道掛號婦產科，原以為只是常見婦科不適，沒想到卻意外揭開一場攸關性命的重大疾病。
婦產科醫師吳佩玲在問診時發現，患者不僅腹痛持續，腿部水腫也相當明顯，與一般婦科疾病表現不太相符，進一步以超音波檢查後，赫然發現骨盆腔內竟有一顆直徑超過7公分的腫塊，觸診時腹部脹硬、鼠蹊部淋巴結腫大，種種異常讓醫師高度警覺，立即安排腫瘤指數與電腦斷層檢查。
檢查結果印證了醫師的預想，患者腹股溝、腹主動脈旁及腸繫膜出現多處嚴重淋巴結腫大，甚至壓迫血管，造成雙腿水腫，肺部、脾臟與子宮頸旁也發現異常病灶，整體狀況高度懷疑為惡性淋巴瘤，隨即將她轉診至醫學中心血液腫瘤科，經穿刺活檢，最終確診為「B細胞惡性淋巴瘤」。
吳佩玲說明，B細胞淋巴瘤是最常見的淋巴癌類型，因淋巴系統遍布全身，因此腫瘤細胞會隨著淋巴循環擴散，這也解釋了患者為何會在多個器官和淋巴區域發現病灶，如果出現持續的淋巴結腫大、體重減輕、夜間盜汗、或不明原因的腹痛與水腫等情形應立即就醫，讓專業的醫師進行診斷。
