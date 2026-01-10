陪韓國瑜鎮瀾宮首發馬年春聯「馬上幸福」 江啟臣：台中啟程、幸福啟程

立法院副院長江啟臣（右）今陪立法院長韓國瑜至台中發馬年春聯。資料照，陳祖傑攝



記者周志豪／台北報導

爭取國民黨提名參選台中市長的立法院副院長江啟臣，今與立法院長韓國瑜至大甲鎮瀾宮發放韓的馬年春聯「馬上幸福」。江受訪時一語雙關表示，韓發春聯首站選在「台中啟程（啟臣）」，就是希望2026大家「幸福啟程（啟臣）」。

「今天就是來送幸福」，江啟臣致詞時表示，看到韓國瑜來就看到幸福，認為韓給大家感覺就是溫暖、溫馨、親切的幸福感，那種感覺也是台中給大家的感覺，來到台中看到幸福、感受幸福。

江啟臣說，今年是馬年，除了韓國瑜祝福大家馬上幸福外，也希望大家都能夠馬到成功，鎮瀾宮也祝大家馬上有錢、馬上發財，這代表大家希望經濟可以更好、大家可以安居樂業；馬上有錢就是馬上要健康，健康就是財富。

廣告 廣告

江啟臣也提到，這些年來台中快速發展，在現任市長盧秀燕的市府團隊努力下，在六都幸福指數評比一直是第一名，在六都中幸福感是最高的，但未來還要更幸福、更好、更棒，希望今年一定比去年更好。

江啟臣說，台中在盧秀燕帶領下是幸福城，希望未來更好、更棒，成為代表全台灣的旗艦城市。

被問到16日黨內將協調台中市長提名機制，江啟臣回應，基本上台灣民主已經走了這麼久，黨內民主也都有一定機制，就有勞黨中央進行相關程序過程，但無論如何，黨內團結還是非常重要，也是基層的聲音。

更多太報報導

鎮瀾宮首發馬年春聯 韓國瑜讚副手江啟臣6優點：與江搭配我「吃虧吃大了」

2026台中市長提名16日協調 國民黨：盼採2018「台中模式」民調整合

高雄酒駕肇事致1死3傷 同車友人勸不動遭連坐罰最高3000元