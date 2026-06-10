陪黃仁勳扔餅乾遭罵爆！SK會長黑歷史精彩 曾兩度入獄 創天價離婚費
陪黃仁勳扔餅乾遭罵爆！SK會長黑歷史精彩 曾兩度入獄 創天價離婚費
娛樂中心／綜合報導
近期因陪同NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳在街頭、親自向民眾發送零食，而受到關注的韓國SK海力士集團會長崔泰源，因一段「扔零食」傲慢眼神的畫面掀韓網罵爆。事實上崔泰源的爭議人生比韓劇劇情更加戲劇化，曾兩度入獄，甚至向媒體寫公開信承認有小三喊離婚，更創下南韓史上最高的贍養費！堪稱「世紀財閥渣男」。
崔泰源身為韓國四大財閥之一SK集團掌門人，他曾與韓國前總統盧泰愚的千金盧素英結婚，這段被視為「政商聯姻」的婚姻讓他的集團迅速擴張。2人維持約30年，共育有三名子女。然而，崔泰源卻因挪用公款跟內線交易，兩度被判入獄，最神奇的是，他竟以韓國社會「財閥無敵」的潛規則，靠「總統特赦」風光重返社會。
盧素英在崔泰源惹事期間到處奔波救夫時，怎料2015年，崔泰源竟在報紙上刊登「公開信」親口承認自己長期婚外情，親口坦言早已與小15歲的美籍韓裔金熙英育有一名女兒，表示希望對另一個家庭負責，正式提出離婚要求。該封公開信當時在韓國社會引發巨大反彈，許多民眾批評他不顧陪伴多年的妻子與家庭，也讓金熙英被外界冠上「地表最強小三」的稱號。
隨後展開的離婚訴訟，演變成韓國史上最受矚目的財產分割大戰之一。盧素英反擊爭取巨額財產權益，二審法院曾判決崔泰源需支付約1.38兆韓元的財產分割金（折合台幣約325億元），創下韓國離婚財產分配紀錄。不過相關財產計算及部分認定後續仍經韓國法院程序持續審理。
而這次黃仁勳與崔泰源在街頭外發零食，他將零食直接甩向人群，態度眼神顯得傲慢的畫面，立刻在韓網瘋傳，讓韓國網友毫不留情狠批：「是在餵動物嗎？」、「完全看不起一般民眾」、「這到底是在發零食還是去公園餵狗？」、「骨子裡的傲慢真的藏不住」讓這位爭議渣男財閥再度引發爭議。
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