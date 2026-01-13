陪黃國昌快閃美國！林子宇曝行程：沒住宿、連進去餐廳吃飯都沒時間

記者李鴻典／台北報導

台灣民眾黨主席黃國昌率團訪問華府，接連拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部，引發話題，隨行的民眾黨前國際部主任林子宇台灣時間今（13）天午間透露，他們已經在芝加哥等待轉機要回台灣了！她也提到，這次省住宿、連進去家「餐廳」吃飯都沒時間，只為抓緊時間精準拜會各單位。

林子宇透露，已在芝加哥等待轉機要回台灣了！這次省住宿、連進去家「餐廳」吃飯都沒時間，只為抓緊時間精準拜會各單位。（圖／翻攝自林子宇臉書）

黃國昌11日晚率團訪問美國首府華盛頓，此行最主要目的是針對國人關心的軍購及高關稅議題，盼從美方得到直接可信賴資訊，預計14日返台。

根據《中央社》報導，黃國昌、候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、林子宇今天抵達華府，赴白宮國安會所在的艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building）在藍鶯（Ingrid Larson）陪同下會談逾1小時。之後赴美國在台協會（AIT）位於維吉尼亞州的總部，國務院中國與台灣議題研究員莊宛樺（Jessica Drun）等人現身同棟大樓。

林子宇台灣時間13日午間在臉書發文寫下，在芝加哥等待轉機要回台灣了！報平安。能坐下來休息的時候才感覺到餓，買了此行第十杯咖啡，還有唸書時偶爾會吃的Dunkin’ sausage cheese croissant （機場也沒有什麼便宜的選擇），上一餐是會議中間半小時在旁邊的星巴克買了個類似的組合。

林子宇坦言，身體不累，但看到酸言酸語倒是心累，沒有住宿、快閃出訪，因為台灣很多事刻不容緩；至於浪費公帑更好笑，她負責處理事前作業，誰負擔旅費我豈不知道，為了酸而酸實在可笑，我們省住宿、連進去家「餐廳」吃飯都沒時間，只為抓緊時間精準拜會各單位。

林子宇說，身為幕僚，對此行心存感激，返台後除了向國人交代外，也有地方行程等著她，就繼續努力吧！

