陰廟求明牌竟釀禍？楊繡惠揭友中獎「914」未還願離奇慘死

娛樂中心／程正邦報導

鐵齒藝人夜訪陰廟 914 號碼中獎卻帶來厄運

資深藝人楊繡惠近日在節目《醫學大聯盟》中，分享了一段多年前到「陰廟」求取明牌的親身經歷，這段經歷最終卻牽扯出一樁令人毛骨悚然的離奇意外，讓現場來賓聽完都不禁冷汗直流。

楊繡惠回憶，當時她與幾位友人相約前往一間供奉「好兄弟」的陰廟求取賭博的數字，一行人甚至包下了整座宮廟。他們透過傳統的「搖轎」方式來猜測寫在桌上的號碼，但多數人都未能看透玄機，連楊繡惠本人和幾位同行友人都空手而回。唯獨其中一位阿姨幸運猜中，甚至因此獲得了不小的獎金。

離奇車禍！阿姨中獎後未還願路邊遭撞身亡

然而，這份突如其來的「好運」似乎並未帶來幸福。楊繡惠語氣凝重地透露，那位中獎的阿姨在得獎後不久，與朋友搭乘計程車前往基隆準備品嚐海產。不料在路上遇到一場大雨，車輛突然發生故障，司機見狀便下車查看狀況。那位阿姨也跟著下車，想了解發生了什麼事。

就在此時，後方一輛來車疑似因雨勢過大，未注意路邊的警示三角錐，竟直接猛烈地撞了上來。據楊繡惠描述，強大的撞擊力道將引擎蓋整個壓落在司機和阿姨兩人身上，當場奪走兩條性命，現場慘不忍睹。

楊繡惠常在臉書開直播，有話直說的個性，深受網友歡迎。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

「拉去死」諧音成詛咒 專家：承諾未兌現恐遭懲罰

這場突如其來的車禍讓人不勝唏噓，而後續發展更添詭異色彩。楊繡惠表示，後來她從阿姨的孩子口中得知，那期阿姨簽中且得獎的號碼是「914」。這個數字若以台語發音，與「拉去死」的諧音極為相近，讓整起事件籠罩在更深的靈異陰影中。

楊繡惠推測，這場悲劇可能與阿姨未及時還願有關。她語氣凝重地說：「因為那個是陰廟，你有人家承諾的東西，你有中，你一定要去還願。」在民間信仰中，向陰廟求財往往被認為是與靈界進行某種交換或契約。如果求得財富後未兌現承諾進行還願，便可能招致靈界力量的反撲或懲罰，釀下難以挽回的噩耗。雖然只是巧合，仍讓人不勝唏噓。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

