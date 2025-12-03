陰涼處即可保存2年，冰箱結晶正常，專家解析每日蜂蜜攝取量

「蜂蜜需要放冰箱保存嗎？」康寧醫院營養師陳詩婷解釋，市售蜂蜜均已經濃縮處理降低水分含量，故不需冷藏，置於陰涼處（最佳保存溫度為21～25℃），可保存2年。可是蜂蜜的吸水性很高，所以要用密閉的容器存放，避免水分和異味跑進去，使蜂蜜發酵變質。

蜂蜜保存於陰涼處即可

當然也可以將蜂蜜放入冰箱保存，只是蜂蜜的單糖含量高，當溫度低於20℃時，葡萄糖容易析出而產生結晶；簡言之，放進冰箱的蜂蜜較容易因為遇冷而結晶化，此時蜂蜜顏色會變淡、偏白，外觀與豬油十分相似，摸起來柔軟而不堅硬，是正常的物理現象，跟品質好壞、營養價值高低並沒有關係，民眾可以安心食用。

但這並不代表放進冰箱後沒有結晶的蜂蜜就是假蜜。陳詩婷說，不同品種的蜂蜜結晶程度會不同，與蜂蜜含的葡萄糖量高低有關，譬如葡萄糖比例較高的荔枝蜜、柳橙蜜等，容易形成結晶，而果糖含量高的龍眼蜜，則不容易有結晶。當然，合成蜜大多是由糖漿製成，也不容易有結晶。

螞蟻不吃純蜂蜜？

網路上流傳，螞蟻不會吃純蜂蜜的說法，這是正確的嗎？陳詩婷說，螞蟻的確不喜歡吃純蜂蜜，因為蜂蜜含水量很低、很濃稠，螞蟻很容易被蜂蜜困住；可是若蜂蜜本身含水量變高，譬如是泡過的蜂蜜水，或長時間接觸過空氣、水含量提高時，一樣會吸引螞蟻覓食。

畢竟蜂蜜中的單糖對螞蟻而言，是最快獲取能量及營養的來源，因此，藉由螞蟻是否吃蜂蜜的方法來判斷蜂蜜真偽，是不準的。

一天可以吃多少蜂蜜？

蜂蜜終究是糖，按照世界衛生組織（WHO）所建議的每日精製糖攝取量，應小於總熱量的5%。若男性以每天攝取總熱量2000大卡為例，精緻糖的攝取量不應超過100大卡，約為1～1.5湯匙的蜂蜜；女性則以每天攝取總熱量1500大卡為例，精緻糖的攝取量不應超過75大卡，約為1湯匙蜂蜜。

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

