陰莖手術失敗「變短6公分」這輩子無法復原 中年男等了15年「1原因」獲賠

除了女性愛美隆乳、私密處緊緻手術外，現今不少男性也會透過手術，重振雄風，不過西班牙一名男子因陰莖彎曲問題接受手術治療，卻沒想到術後反而縮短6公分，讓他憤而提告，經過長達15年的訴訟，法院近日終於給他GG一個公道。

根據西班牙《El Doce》報導，現年67歲的男子，2011年10月因陰莖異常疼痛勃起及彎曲問題求醫，進而轉診至卡塔赫納聖瑪麗亞德爾羅塞爾醫院泌尿科，並確診罹患佩洛尼氏病（Peyronie's Disease），是一種會造成纖維組織形成、陰莖彎曲及勃起疼痛的疾病。

在醫師的建議下，男子隔年在穆爾西亞一間公立醫院接受陰莖矯正手術，術後被要求暫停所有性行為，並安排隔年6月回診追蹤，未料，術後男子除了GG縮短6公分外，還出現嚴重勃起功能障礙，甚至因龜頭被埋進皮下脂肪組織中，讓他連坐著都會感到疼痛，嚴重影響性生活與日常生活。

男子事後四處求醫，直到2015年1月瓦倫西亞一家醫院泌尿科專家告訴他「已無法復原」，讓男子當場崩潰，並氣得提起訴訟求償逾6.7萬歐元（約新台幣247萬元）。對此，法院審理後認定，患者術前雖簽署同意書，但醫院提供的資訊過於籠統，未能讓患者在知情狀況下做出決定，且院方甚至未告知患者手術失敗機率很高，最終法院判決穆爾西亞衛生部門須賠償男子2萬歐元（約新台幣74萬元）。

事實上類似案例連台灣也有，去年7月高雄也有一名男子因有勃起障礙，到某知名泌尿科求診，砸了23萬元進行手術，卻沒想到術後勃起長度，反而從18公分縮短至12.5公分，未勃起長度也只剩9公分，氣得向診所求償53萬5000元，但法官因認為植體無位移，診所並無過失，判男子敗訴。

