陰謀？MIT核融合專家遭槍擊身亡 警方懷疑與布朗大學槍擊案有關

美國麻省理工學院（MIT）核融合科學家羅瑞洛（Nuno Loureiro），12月15日在家中被發現遭槍擊身亡，目前尚未抓到兇手。最新消息指出，警方正調查此命案是否與日前發生的布朗大學校園槍擊事件有關；另有媒體報導稱，此案可能與伊朗有關。

位於羅德島州普羅維登斯（Providence）的布朗大學於12月13日發生校園槍擊事件，造成至少2人死亡、9人受傷，震驚全美；槍手迄今身分不明並已逃逸。根據《路透社》報導，警方原本鎖定一名嫌疑人，但消息傳出不久後，該槍手被發現自戕身亡。



在布朗大學槍擊案發生兩天後，距離約80公里外的波士頓發生另一起命案，死者是MIT教授、物理學家及核融合科學家羅瑞洛。他在波士頓郊區布魯克萊恩（Brookline）的住家遭槍擊，隔日於醫院傷重不治。



聯邦調查局（FBI）表示，目前尚無證據顯示羅瑞洛命案與布朗大學槍擊事件有直接關聯。但路透社與美聯社引述警方消息人士報導，執法單位正對兩起案件的相關性展開調查。也有媒體透露，此命案可能與伊朗有關，現年47歲的羅瑞洛為葡萄牙裔，向來公開力挺以色列。

