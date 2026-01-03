陰道感染一直復發？醫揭「每天在做的這些事」害的 內褲半年就該換

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

雖然已進入冬季，但季節交替時的濕氣或厚重衣物，仍可能讓不少女性與「陰道感染」反覆纏鬥。有些人治療後還是容易復發，其實常常和妳的日常習慣有關。婦產科嚴絢上主治醫師指出，對陰道來說，最重要的就是菌叢平衡。一旦失衡，就容易出現搔癢、異味，甚至感染後反覆發作。他也提醒幾個簡單卻至關重要的生活習慣，一起守護私密處健康！

1、正確清潔外陰部

記得是清潔「外陰部」而不是陰道！要仔細清洗大小陰唇與外陰，保持乾淨即可，無需過度清潔。

2、每天更換內褲

別覺得理所當然就忽略。真的有女性因為出門玩，或沒洗澡就重複穿同一件，結果增加感染風險。

3、半年更新一次內褲

即使天天清洗，布料老化也容易藏菌。建議半年左右就換新，避免細菌殘留。

4、避免使用陰道灌洗液

陰道本來就有健康的菌叢，灌洗反而會破壞保護屏障，讓陰道更脆弱。

5、適度補充女性益生菌

益生菌有助於維持陰道菌叢平衡，降低感染風險。

▲小提醒：蔓越莓主要幫助「尿道」，和陰道是不同部位，吃對才能真正改善問題！

嚴絢上表示，很多反覆感染的女性，往往在症狀改善後就鬆懈了，導致又再復發。養成這些簡單的小習慣，才能真正守護妳的私密處健康，讓「妹妹」自然乾爽無異味。如果出現異味嚴重、分泌物改變或搔癢影響生活，記得要及早就醫，別自己硬撐。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

