陰道炎反覆感染1行為越洗越癢！新研究揭這種治療最有效復發率↓60％
最近在社群上，女性討論度最高的健康困擾之一，就是「私密處反覆感染」。很多女性分享自己明明衛生習慣很好、天天清潔，也已要求另一半徹底做好清潔，卻仍然反覆出現搔癢、灼熱、分泌物變多等私密處感染問題。
北部30出頭的小芳（化名）就是這樣的典型案例。她工作忙、壓力大，但最困擾她的不是上班，而是「反覆性的陰道感染」。
每隔一兩個月，她就會因為搔癢、灼熱感、分泌物異常或異味而痛苦不堪。最讓她挫折的是，即使去看醫生、乖乖用藥，症狀還是會一次次復發。久而久之，她開始懷疑是不是自己「不夠乾淨」，甚至影響夫妻親密與自信心。
老是反覆感染？治療不完整、伴侶沒一起治療都是關鍵
國泰醫院婦產部生殖醫學科主治醫師謝耀德指出，反覆感染的原因其實很多，常見原因包括：免疫力下降，如常熬夜、長期壓力大、作息亂導致；治療不完整，症狀緩解了但菌還沒被完全清掉；伴侶沒有一起治療，導致交叉感染；糖尿病、免疫疾病等潛在問題以及荷爾蒙變化，都可能造成陰道感染一再復發。
如果沒有針對真正的原因治療、對症下藥，再多次的治療也只是暫時緩解，症狀可能很快又回來，這也是為什麼有些患者會覺得「怎麼一直看醫生、一直用藥，都還是沒好？」的主因。
更需要小心的是，感染若長期未能控制、一直復發，可能發展成更嚴重的「骨盆腔發炎」，出現下腹痛、發燒等症狀，甚至造成輸卵管沾黏，提高不孕風險。
NEJM最新研究：男女一起治療復發率大降60％
根據世界衛生組織（WHO）的統計，細菌性陰道炎是全球非常常見的婦科問題，盛行率大約為23～29％，雖然這不是什麼不治之症，但若反覆發作，還是會提高感染HIV、其他性傳染病的風險，甚至影響生育能力。
傳統醫學上認為細菌性陰道炎不是性病，所以治療時只需要讓女性吃抗生素或外用藥劑，伴侶不用治療。但最近澳洲一項新研究卻認為：這個觀念可能要改了。
根據今年《新英格蘭醫學期刊（NEJM）》上刊登的一項研究顯示，研究團隊找了164對固定伴侶參加臨床試驗。其中81對是男女雙方一起治療，另83對則按照目前多數醫師的習慣，只有女性單方面治療。
研究團隊發現驚人的差異，男女一起治療的組別，復發率直接降低 60％。研究者解釋，造成細菌性陰道炎的壞菌其實可能也會存在男性的尿道或生殖器表皮上，所以女性治療後又「從伴侶身上被傳回來」，才會一再復發。這就像交叉感染，不一起治療很難真正根治。
專家也呼籲，把細菌性陰道炎視為可能跟性行為相關的感染，是很重要的觀念翻轉；未來治療也應該鼓勵男性伴侶一起參與，才能减少發炎反覆發生。澳洲研究團隊甚至已經把這方法用在300名男性身上，至今沒聽到因副作用中斷治療的案例。他們也正在建立資訊網站，希望幫助更多伴侶和醫生了解新的治療策略。
日常照護怎麼做？醫師給5個預防重點
很多女性就像上述的案例小芳，誤以為反覆感染可能是因為自己清潔做得不夠，於是頻繁使用私密處清潔劑，但這樣做往往適得其反。因為陰道本來就有天然的「乳酸菌防護系統」，這些好菌會將pH值維持在健康的酸鹼環境，壞菌就比較不容易繁殖。
但如果過度清潔，乳酸菌被一起洗掉，菌相被破壞，反而造成壞菌更易趁虛而入。
要改善這個困擾，謝耀德醫師建議：
避免天天灌洗陰道
選擇透氣材質內褲，減少長時間穿著緊身褲
減少長時間使用護墊
保持良好作息、提升免疫力
適量攝取益生菌，有助維持菌相平衡
如果長期無法痊癒，或是伴侶也有相關症狀，應一起治療，避免交叉感染。另外，對於反覆感染的患者，透過專業醫師建議採取「低劑量、低頻率的維持性投藥」，也能大幅降低復發機率，擺脫反覆感染的困擾。
