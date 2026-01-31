陰道雷射+骨盆復健 改善尿失禁

醫師李佩蓁（左）表示，陰道雷射儀能協助更年期女性改善尿失禁與生殖泌尿道不適。（記者林怡孜攝）

記者林怡孜∕台南報導

52歲林姓婦人停經後，頻繁出現夜尿及咳嗽、打噴嚏時漏尿情形，每日需使用漏尿墊，睡眠品質與自信心皆受到影響。經評估診斷為更年期生殖泌尿道症候群合併應力性尿失禁。接受陰道雷射合併骨盆復健治療，1個月內症狀明顯改善，一覺到天亮。

不少女性在進入更年期後，逐漸出現頻尿、漏尿、陰道乾澀或反覆泌尿道感染等不適，卻常誤以為是自然老化現象而選擇忍耐。新樓醫院婦產科醫師李佩蓁指出，隨著醫療技術進步，婦女骨盆健康已有安全、有效且無痛的治療選擇，能大幅改善生活品質。

李佩蓁表示，統計顯示，45歲以上婦女超過5成有尿失禁問題，停經後約5～9成女性會出現陰道萎縮、灼熱、性交疼痛或頻尿等生殖泌尿道症狀。但多數人因害羞或誤解而延誤就醫。

李佩蓁指出，衛福部核准適應症的二氧化碳陰道雷射治療，可應用於更年期生殖泌尿道症候群、輕中度尿失禁、產後陰道鬆弛及外陰萎縮等問題。治療過程無需麻醉、幾乎無痛，且無修復期，不影響日常作息。透過雷射光熱效應刺激陰道黏膜膠原蛋白新生，改善組織彈性與血液循環；若合併骨盆復健治療，透過高頻電刺激深層活化骨盆肌群與神經，可進一步提升尿控能力與整體療效。

李佩蓁補充，新樓醫院同步提供無痛門診硬式子宮鏡檢查，鏡頭僅4毫米，無需麻醉及子宮頸擴張，檢查時間約1～5分鐘，無性經驗者亦可接受。檢查過程可同時處理子宮息肉或沾黏，有助於早期發現癌症或癌前病變，提升診斷與治療效率。

李佩蓁強調，婦女骨盆健康不應成為難以啟齒的問題，透過整合式、個人化且無痛的醫療策略，女性在不同人生階段都能重新找回身體掌控權與自在生活。