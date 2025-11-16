即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

高雄市長陳其邁8日出席「2025 TAKAO豐潮」原住民族聯合豐年節時，原本有意要「餵食」綠委賴瑞隆吃豬肉，孰料一個猝不及防就「轉手自己吃掉」，逗得賴瑞隆又好氣又好笑，有網友調侃「陳三歲上線了」；而陳其邁昨（15）日同台南韓啦啦隊女神安芝儇時，又「故技重施」，逗得現場哄堂大笑。對此，賴瑞隆今（16）日笑回，陳市長平常「緊緊緊」，是個政策控，但私下是蠻輕鬆的，希望能「博君一笑」。





廣告 廣告

賴瑞隆透過自錄影片表示，陳其邁是個政策控，平常的時候緊緊緊，但私下是蠻輕鬆的，上個禮拜原住民活動的時候，陳市長假意要餵我一塊豬肉，結果轉眼放到自己的嘴巴裡，「我就說出了頭目！你怎麼可以這樣？」

快新聞／「陳三歲」又調皮了！假餵安芝儇真自吃 賴瑞隆：盼博君一笑

陳其邁（左）開賴瑞隆（右）的玩笑。（圖／翻攝自＠liujiarong402「脆」）

他透露，這段畫面非常輕鬆而愉快，因此吸引網路上非常多人觀看與點讚，昨日下午與陳市長共同參加「2025高雄鹹酥雞嘉年華」時，原本市長要把鹽酥雞放到他的口中，當時他機靈大喊，「我不會被騙了」。

快新聞／「陳三歲」又調皮了！假餵安芝儇真自吃 賴瑞隆：盼博君一笑

民進黨立委賴瑞隆透過自錄影片還原實況。（圖／賴瑞隆國會辦公室提供）

賴瑞隆回顧，隨後「陳三歲」又「故技重施」，假意要餵食安芝儇，結果轉頭回去又自己把雞肉給吃掉，讓她也被騙了，「而昨天跟許智傑的活動也非常輕鬆愉快，這就是陳其邁私下比較輕鬆的一面」。

最後，賴瑞隆強調，陳其邁平常做事很認真，但私下會輕鬆地跟所有委員互動，希望「博君一笑」，讓所有市民更加開心，這就是陳其邁台上、台下不同的面貌。





原文出處：快新聞／「陳三歲」又調皮了！假餵安芝儇真自吃 賴瑞隆：盼博君一笑

更多民視新聞報導

高雄鹹酥雞嘉年華65攤美食吸睛 Lisa曾吃過名店大排長龍

永安石斑魚節登場 陳其邁喊品嘗正當時：歡迎民眾踴躍選購

賞戲獅甲、品鹹酥雞、逛青年攤車市集 陳其邁邀市民週末出門走走

