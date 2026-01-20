陳三歲! 陳其邁炫耀"超人力霸王"大號提燈 誤擊女童髮箍

南部中心／蘇晟維、余弘聿、陳家彬 高雄報導

高雄市府20日公開農曆新年的春聯、還有小紅包及小提燈，配合超人力霸王的IP，今年的小紅包及小提燈，全都設計成超人款式，高雄市長陳其邁在現場，再度發揮陳三歲的個性，迫不及待就想拆大提燈來炫耀，甚至拿著大提燈晃還晃去，還打到現場小女孩的髮箍。

陳其邁炫耀超人力霸王大號提燈 擊中女童髮箍、網友笑翻：陳三歲

高雄市府公布今年小提燈，市長陳其邁迫不及待玩起來，還弄掉小女孩髮箍。（圖／民視新聞）

高雄市府週二公開今年的超人力霸王小提燈，明明一旁立委賴瑞隆還在致詞，高雄市長陳其邁，已經陳三歲上線，現場拆台，迫不及待，想抱起特大號提燈，終於拿到手，立刻露出滿足笑容，在小朋友面前晃來晃去，下一秒，立刻把前面小女孩剛掛好的小馬髮箍給弄掉，就看到陳其邁吐了一個大舌頭想肇事逃逸，網友笑說還好小女孩大器不跟市長計較，現場直擊的觀光局長高閔琳也笑稱，三歲真的是很不好控制的年紀。

廣告 廣告

陳其邁炫耀超人力霸王大號提燈 擊中女童髮箍、網友笑翻：陳三歲

高雄市府公布今年的春聯，他不忘虧黨內立委賴瑞隆及議員。（圖／民視新聞）

高雄市長陳其邁說起這次找超人合作的緣由，他說：「光復鄉的堰塞湖事件，我們也見證了很多超人挺身而出，所以我們就有以超人，為主題的這個構想。」直言這次選擇與超人霸王合作，為的是向鏟子超人們致敬，有超人坐鎮，陳其邁在介紹兩款市府春聯時，也是滿滿笑點。

陳其邁炫耀超人力霸王大號提燈 擊中女童髮箍、網友笑翻：陳三歲

高雄市府公布小提燈的領取方式，高市國小及幼兒園學童，將由學校統一發放。（圖／高雄市政府提供）

高雄市長陳其邁說：「像我就比較適合這一種駿騰迎祥，因為駿英俊的馬叫駿，賴瑞隆賴委員就比較適合躍馬迎福，黃文志也適合，邱俊憲也適合，因為他們長得比較福氣一點。」，而斗方春聯取諧音「馬上好」，他也有話要說，「這個要貼給那個那些議員，馬上好馬上好，服務案件馬上好馬上好。」

陳其邁炫耀超人力霸王大號提燈 擊中女童髮箍、網友笑翻：陳三歲

高雄市府公布春聯及超小紅包的領取方式，高市國小及幼兒園學童，超人紅包將由學校統一發放。（圖／高雄市政府提供）

不只小提燈有超人，今年高雄市府的小紅包同樣是超人款式，不過高雄的家長們別著急，小紅包與小提燈，市府都會透過學校發給國小及幼兒園學童，一般民眾，預計月底開始，就能在指地定點領取。

原文出處：陳其邁炫耀超人力霸王大號提燈 擊中女童髮箍、網友笑翻：陳三歲

更多民視新聞報導

陳其邁合體「超人力霸王」畫面曝！本尊海巡讚：太帥了

獨家! 陳其邁"變身超人力霸王" AI動畫師談創作理念

高雄燈會聯名"超人力霸王" 陳其邁炫耀超大號提燈

