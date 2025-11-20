陳世凱三度視察南鐵地下化 保證明年底一定通車

交通部長陳世凱（左2）第三度視察台南鐵路地下化工程進度，保證明年底前通車。（立委林俊憲服務處提供／郭良傑台南傳真）

交通部長陳世凱（右7）視察台南鐵路地下化工程，與會勘民代均期待早日完工通車。（立委林俊憲服務處提供／郭良傑台南傳真）

交通部長陳世凱（右8）視察台南鐵路地下化工程，期許2026年12月前完成第一階段通車。（立委林俊憲服務處提供／郭良傑台南傳真）

台南鐵路地下化施工期間因挖掘到20處古蹟遺址，使工程延宕逾2年，經費增加76億元，近期才完成古蹟文資調查與移置作業。交通部長陳世凱20日第三度前往視察工程進度，與立委林俊憲、台南市副市長趙卿惠及多位議員一同會勘。陳世凱保證，「第一階段」地下化將如期於2026年底通車，原鐵軌上方8公里的綠園道及台南車站前圓環改建，交通部與台南市政府密切配合進行。

陳世凱表示，這是他上任第三次考察台南鐵路地下化工程，林俊憲立委在交通委員會緊盯著這個工程，台南市長、在地立委、議員都關心這個工程，可見這個工程對台南人非常重要。台南鐵路已有百年歷史，希望明年底一定要完成，台南鐵路地下化正式營運，讓台南鄉親看到百年鐵路進入地下的過程。

廣告 廣告

台南鐵路地下化全長約 8.23 公里，未來將新增南台南站、林森站兩座地下通勤站，目前工程已進入機電設備、軌道鋪設、車站空間建置等階段。林俊憲表示，他要求交通部與鐵道局全力加速，確保在2030年前如期完成全線地下化，提升交通安全、紓解壅塞、推動都市縫合。

鐵道局簡報表示，相關土建主體工程、系統機電工程持續施工中，截至今年10月底整體進度約79％。因施工期間掘地接連發現古蹟，共發現20處遺址，工程在第三次修正計畫追加76億元，總經費達412 億元，預計在明年12月完工，同時讓歷史文物與現代建設得以共存共榮。

台南鐵路完成地下化後，市區平交道將全面消失，交通瓶頸將一併改善。市府未來將與成大合作規劃線狀綠園道，打造更美好的城市景觀與生活環境。

交通部長陳世凱表示，感謝台南市長、立委、議員及各界共同關心，讓工程順利推進。鐵道局壓力非常大，希望集中力道加快台南鐵路地下化案子，目標是2026年12月前完成第一階段通車。

更多中時新聞網報導

NBA》無視傷兵危機 東契奇轟41分獵鹿

針灸打通循環 改善久坐偏頭痛

SJ希澈脫利特衣服送福利