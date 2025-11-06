陳世凱南下彰化視察5案「推動校園周邊改善計畫」強化學童通學安全

生活中心／記者李育道報導

立法院交通委員會今（6）日赴彰化地區考察交通建設，由交通部長陳世凱率公路局長林福山、路政及道安司長吳東凌等主管出席，彰化縣長王惠美、副縣長周傑則帶領縣府團隊陪同說明。

本次行程聚焦5項地方交通改善議題，包含田中明禮國小、社頭清水國小、社頭湳雅國小、埔心梧鳳國小周邊人行環境與行車安全改善計畫，以及鹿港鎮頂草路（彰22線）瓶頸路段拓寬工程，彰化縣政府並就各項規劃進度進行簡報。

陳世凱表示，建構友善人行環境與保障學童通學安全，是交通部推動的核心方向。他要求縣府在規劃改善方案時，應評估周邊行人動線、依據運研所的「校園周邊人行空間改善參考指引」設置行人友善設施，並加強與學校及地方居民的溝通，凝聚共識以降低執行阻力。公路局也將依「永續提升人行安全計畫」加速審查地方提案，協助地方完善人行環境。

廣告 廣告

陳世凱與地方針對彰化縣社頭鄉清水國小校園周邊行車安全改善計畫交換意見。（圖／交通部提供）

至於鹿港頂草路瓶頸改善工程，規畫透過拓寬道路以紓解車流並改善行人通行，經費申請列入公路局「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）」。陳世凱指出，支持地方推動相關工程，請縣府依10月23日審議意見修正後再行提報，若草港國小周邊路段可先以交通管理或工程方式改善人行安全，也可依「永續提升人行安全計畫」申請補助，強化整體路網與人行環境友善度。

更多三立新聞網報導

普發1萬加持！ITF旅展明登場 長汎最高折1萬、越捷「0元機票」搶客

北登機廊廳內裝搶先看！柔光橘調美翻 新座椅附插座「年底從這登機」

專家公開ITF旅展必逛路線！「這館最搶手得先衝」 還有美來回機票2萬2

交長出面協調！ 華信航空11日起 每日保留「澎湖民眾緊急返鄉機位」

