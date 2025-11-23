陳世凱宣布好消息！西濱「平面改高架」正式動土 中央將斥278億紓解塞車亂象

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

台61線西濱快速公路平交路口改善計畫新北段近日正式動土，交通部長陳世凱指出，將從下福里和東華路兩個平交路口開始改善，未來西濱改善計畫將從新北延伸到新竹、苗栗起點，目標很明確，就是讓台61線行車更順暢、更安全。

陳世凱說明，西濱將成為西部重要幹道之一，不僅能紓解塞車、提升安全，也有助沿線產業發展；這項改善計畫是去年核定的 省道快速公路改善計畫之一，總經費540億元，其中台61線改善部分佔278億元，涵蓋約21.95公里、五個標案，預計113年至118年間分階段完成。

陳世凱坦言，目前台61線速限高，但沿路平交路口多，容易追撞或闖紅燈，連假時更易塞車。這個路段將逐步改為高架，#提升通行效率和行車安全。

新北市副市長朱惕之則說明，下福里與東華路兩處平交路口高架化後，將徹底消除快速公路車流與地方交通交織的衝突點，長年以來的通行安全風險可望大幅降低，家長接送孩童、長者騎車或步行等通行安全將明顯提升。此外，立體化後不需停等紅燈，通勤時間更穩定，對林口、淡水、北海岸地區的就學、通勤與生活便利性均有實質改善。

