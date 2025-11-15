陳世凱拚觀光把腦筋動到演唱會門票！歌迷怒吼「拜託部長不要亂搞」 中央再撒上百億做觀光新亮點真有必要？

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導

總統賴清德上任後宣布台灣要以觀光立國、將觀光打造為兆元產業，然而今年「觀光逆差」比去年更嚴重，觀光逆差在今年前9個月就超過800萬人次，差距之大反映民眾的現實選擇。為此，交通部連番提出100億打造國旅新亮點建設、新一輪的國旅住宿補助方案，交通部長陳世凱甚至把腦筋動到熱門演唱會門票，拋出「保留部分演唱會門票給外國旅客」的概念，希望藉由熱門國際藝人演唱會吸引觀光客來台，卻引發另一波爭議，讓歌迷氣炸直呼「拜託部長不要亂搞！」

交通部長陳世凱拋出「保留部分演唱會門票給外國旅客」的概念，希望藉由熱門國際藝人演唱會吸引觀光客來台，歌迷氣炸直呼「拜託部長不要亂搞！」（圖／記者盧逸峰攝）

事實上，國旅被詬病的問題一籮筐，包括房價過高、住宿品質參差不齊、老街的特色消失、交通問題等等，卻只看到政府還要撒錢做治標不治本的工作，沒看到具體這些痛點的改善方案。同時，原本就搶翻天的演唱會門票、甚至還有黃牛問題未解決，未來恐怕更難買，恐怕會讓黃牛更囂張，這樣的政策方向，人民會買單嗎？

根據觀光署數據統計，今年國旅需求持續疲弱，出國旅遊則屢創新高，觀光逆差在一至九月已達 805 萬人次，台灣旅客並非不願意在國內消費，而是國內旅遊在價格、體驗與品質上，難以與出國相比。當國旅的吸引力不足時，補助短暫刺激得了人潮，卻很難改變市場趨勢，是否有其效益，需要審慎評估。

陳世凱日前透露，政府正研議以演唱會帶動國際觀光，初步思考方向包括補助大型國際藝人來台開唱，並保留部分票券給外國旅行社，用於吸引國際旅客來台觀光。明年為第一年實施，目標邀請兩至三組國際級藝人來台。陳世凱指出，許多知名歌手來台開唱都能帶來明顯觀光效益，例如韓星 GD 近期演唱會就帶動大量人潮，他希望台灣能被更多巡演納入版圖，仿效新加坡、韓國等地，讓文化活動與觀光相互加乘。

然而政策消息曝光後，引發民眾強烈不滿，質疑台灣粉絲已夠難搶票，還要留部分票券給國外旅客，巡迴演唱是給當地粉絲的福利，卻不尊重本國人權益；歌迷更點出眾多亂象，包括住宿費用漲翻天的政府卻不管，黃牛問題已經很猖狂，可以不要再添亂嗎？

黃捷認為，粉絲經濟的核心就是寵粉，「把粉絲擺C位」，這才是政府想搭上演唱會熱潮應該思考的方向。（圖／翻攝臉書）

交通部的攬客新措施連綠委都不挺。民進黨立委黃捷直指，她已經收到許多追星人來訊表達不滿，她也重申，演唱會帶動觀光的方式有百百種，不應該建立在犧牲我國粉絲權益之上；粉絲經濟的核心就是寵粉，「把粉絲擺C位」，這才是政府想搭上演唱會熱潮應該思考的方向。

高雄近年因多場國際演唱會確實帶動觀光，住宿、餐飲、交通皆受惠，呈現短期且明顯的效應。然而這類活動多半集中於少數城市、少數檔期，效果難以持續性，也不易複製到其他地區。演唱會能成為觀光的一環，但若成為主要政策構想，外界便會質疑政策是否本末倒置；更何況，台灣演唱會長期存在黃牛猖獗、售票平台不透明、票券稀缺等問題，粉絲對於本來就很難取得的門票敏感度極高。這些問題不先解決，政府再提出「保留名額給外國旅客」，自然會點燃民眾怒火。

與此同時，行政院宣布將編列上百億元打造「觀光亮點計畫」，加強觀光建設、主題式景點、南北旅遊軸線吸引旅客。但這些計畫與交通部同步提出的國旅補助政策，給人的印象仍是依賴補貼與硬體建設來刺激人潮。過去幾年，無論是陸客銳減、疫情封鎖、或是民眾消費習慣轉變，政府的第一反應幾乎都是「補助」。補助能紓困，但無法改善結構問題；補助能帶動短期人潮，卻不能提升旅遊品質。當國旅似乎永遠要靠補助才能勉強維持熱度，民眾對政府「撒錢求觀光」的耐性也逐漸下降。

當國旅核心問題未解，投入上百億打造景觀工程，是否真能扭轉旅遊意願？住宿價格近年普遍攀升，部分旅宿在假日大幅調高房價，甚至因應消費者多次查詢使用調價演算法，提高單次旅遊成本；部分旅館以環保為由減少備品，卻未因應調整價格或提升服務，引發消費者反感；近年也有許多遊客發現，到各地必逛的老街、商圈、夜市賣的東西越來越像，同質性高失去在地特色；大眾交通銜接困難，一旦離開主要都會區，要前往景點若不自駕就要花費許多時間成本在換車，諸多問題卻沒看到政府提出明確的改革手段。

總統賴清德日前也在台北國際旅展開幕典禮上化身「業務員」大力推動國旅。（圖／記者盧逸峰攝）

值得注意的是，總統賴清德日前也在台北國際旅展開幕典禮上化身「業務員」大力推動國旅。他指出今年連假多、經濟持續成長、社會支持政策讓家庭負擔下降，加上明年減稅擴大，可支配所得提升，因此民眾「有錢又有閒」應多多觀光；賴清德也坦言，若觀光品質差不多、花費差不多，國人自然更傾向出國，看似要讓政府即將投入上百億的觀光亮點計畫更合理。

當政府一方面提出百億計畫、一方面再度啟動各類補助，如平日旅遊補助、生日住宿金抽獎等，雖然目的在維持旅遊市場熱度，但補助結束後人潮冷卻的情況幾乎每年都重演，顯示補助並未提升市場體質，而是問題延後浮現。

觀光逆差擴大，國人寧願出國旅遊也不願響應國旅，這不是透過口號或補助即可扭轉；若政府只著眼於擴大建設與活動誘因，而不從旅客實際感受出發，國旅便難以脫離「旺季靠補助、淡季更冷清」的循環。當旅客已經用行動表態，政策若仍停在治標層級，再多的預算也難以真正扭轉國旅體質。

