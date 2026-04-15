白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
陳世凱揹8公斤行動氣象儀客串白沙屯香燈腳
[NOWNEWS今日新聞] 白沙屯媽祖北港進香第2天，交通部長陳世凱下午到彰化國聖國小發放結緣品，並揹著8公斤重的「行動氣象儀」跟著媽祖走一段路。陳世凱透露很感動也很激動，自己家在台中，多年前就想當香燈腳，但家裡孩子還小、一直挪不出時間，後來到交通部任職後也很忙。今天他一邊視察進香交通狀況，一邊發放結緣品，提醒信眾注意防曬。
白沙屯媽祖昨天一路走台中海線，今（14）日從大肚區越過大肚溪，上午10點半左右進入彰化縣，縣警局大陣仗在兩縣交界處接駕。陳世凱午後加入進香隊伍，他揹著8公斤重的「行動氣象儀」，在彰化市國聖國小週邊視察交通狀況、發放限量5千份的「停讓保平安貼布」、台鐵特製「永保安康」車票、紫外線強烈時會變色提醒防曬的「UV變色鑰匙圈」等結緣品。
陳世凱也秀出背後氣象署首次啟用的「行動氣象儀」，可由專人揹著隨進香隊伍移動。氣象署表示，往年提供給白沙屯GPS的氣溫與實際感受有落差，「行動氣象儀」每分鐘都會更新酷熱指數，可即時將沿途天氣與人群體感溫度，呈現在氣象署為白沙屯進香活動設計的客製化網頁（https://gov.tw/Mfp），並整合進香沿途苗栗、台中、彰化、雲林4縣市，以及苗栗拱天宮、雲林北港朝天宮未來一週每3小時的天氣預報，方便信眾隨時查找，提前準備雨具或加強防曬。
白沙屯媽祖進香今年逾64萬人報名，陳世凱表示，由於參與人數眾多，對交通形成挑戰。12日當天台鐵、高鐵雙雙破紀綠，整體運量達12萬人次，高鐵站更創下苗栗高鐵站史上最多旅客進出紀錄；16日回程時，交通部也會透過公共運輸系統，讓大家能很方便地搭乘台鐵、公路以及高鐵。
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生活中心／林詠琪、嚴文謙 台北報導中藥到底是食品還是藥品呢？歷經10年討論，衛福部推出新制度，針對中藥材的食用範圍、用量以及產品型態，訂出明確標準，尤其區分出食品與藥品，像是十全大補湯、四物湯等，都是中藥固有方劑，未來保健食品的名稱，都不能使用，避免讓民眾誤以為，具有療效。
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