陳世凱旅展推薦玩台灣 盼2計畫助攻觀光產值破兆

（中央社記者黃巧雯台北7日電）ITF台北國際旅展今天登場，交通部長陳世凱除了特別推薦可以玩台灣外，也希望透過推動北回之巔旗艦計畫、微笑南灣IN台灣計畫，達成觀光產值突破兆元的目標。

ITF台北國際旅展即今天起至11月10日在台北南港展覽館一館舉行，集結日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，以及全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位數達1600格。

台北國際旅展籌備委員會主任委員葉菊蘭致詞時表示，消費者透過台北國際旅展，可以看到台灣最具有吸引力的旅遊產品、最有魅力的台灣山海風景等各種特色、主題旅遊，她期盼未來能持續擴大台北國際旅展規模和影響力。

陳世凱表示，總統賴清德曾說要以觀光立國，這也是交通部一直以來努力的方向。他提到，這段時間國旅成長非常多，疫情前1.6億人次，去年達到2.2億人次，今年比去年同期也成長許多，國旅現在是非常暢旺的狀態。

陳世凱提到，感謝各界努力，經濟狀況越來越好，讓旅遊變成日常，過去大家覺得久久玩一次，而旅遊現在已經融入生活中。

陳世凱表示，希望參加旅展的民眾可以從中找到屬於自己的遊程，他特別推薦玩台灣，交通部將透過北回之巔旗艦計畫、微笑南灣IN台灣計畫，告訴外界台灣還有很多好玩的地方。

陳世凱指出，台灣觀光產值新台幣8000多億元，希望透過上述計畫，達成賴總統設定的目標，觀光產值能夠破兆元。

根據台灣觀光協會資料，今年航空公司鎖定新興市場與熱門航點推出展場限定加碼，中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空、日本航空、越南航空及越捷航空獨立參展，另有多家航空與國家館共同展出。

其中，日本航空推出台北至日本來回機票未稅7700元起，星宇航空祭出全航線85折起，中華航空配合12月初鳳凰城開航，全航線推出最低76折起。

現場除了有各大旅行社齊推超級折扣搶客，從短線、長線到主題遊，還可選購餐券、住宿券，飯店住宿券最低下殺不到1折、熱銷餐券3.1折起。（編輯：管中維）1141107