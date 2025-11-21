陳世凱曬「日料午餐照」挺日本！日網友感動：心裡暖暖的

今(21)日交通部長陳世凱在社群媒體上發布午餐日料照。 圖：取自陳世凱Thread

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事」表態，引發中日關係緊張，繼總統賴清德昨(20)日發布「吃壽司」照片力挺日本後，今(21)日交通部長陳世凱也在社群媒體上發布午餐日料照表示，「好食材怎麼做都好吃！ 歡迎海內外朋友一起來台嚐鮮！」引起台日網友熱議，更有日本人留言表示「心裡也暖暖的」。

日相高市早苗日前對於「台灣有事」的表態引起中國不滿，近日祭出禁止日本水產品進口等經濟脅迫手段，因此賴清德昨日透過臉書、Threads、X平台曬出午餐吃生魚片壽司、味增湯照片，用行動表達力挺日本，而今天陳世凱也在社群媒體上發布午餐日料照表示，「日本水產×台灣手路，好食材怎麼做都好吃！ 歡迎海內外朋友一起來台嚐鮮！」

這也引起台日網友熱議，「部長讚啦」、「謝謝台灣朋友們的貼心分享，看了之後我真的很感動、心裡也暖暖的。下一次的旅行，我一定要去台灣！因為……我真的超喜歡台灣！」、「多謝，台灣交通部長**日台友好」、「台灣總是幫助日本，真是謝謝你，我好愛台灣，我們是永遠的朋友」。

