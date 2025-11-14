陳世凱稱「演唱會票留給外國客」不影響本國粉絲 追星族不買單：先處理黃牛

交通部長陳世凱表示演唱會票相關執行細節還在研議，會以尊重粉絲感受與權益為前提。資料照，李政龍攝



為增加國際旅客來台，交通部長陳世凱昨說明年將與演唱會合作，保留一些門票給國外旅行社攬客來台，此舉引起歌迷不滿，陳世凱今天（11/14）先是在網路回覆「關於演唱會門票，完全尊重市場機制，合作模式不影響一般售票」，隨後又說執行細節還在研議調整，會以尊重粉絲的感受與權益為前提。不過追星族仍不買單，怒嗆「不要把粉絲最在意的『票』當作誘因，追星族是你搶我門票，我掀你祖墳」。

高雄市近年的「演唱會商機」有目共睹，陳世凱昨表示，前陣子韓星GD很紅，帶來不少觀光效益，明年也將與演唱會活動合作，保留一些票給國外旅行社招攬國外旅客來台，或補助知名藝人來台展演，目前已經透過管道跟廠商、經紀公司談合作。

相關說法引起粉絲不滿，立委黃捷、張雅琳也反映此舉不妥。陳世凱今天先是在Threads上回覆網友表示，「關於演唱會門票，我們完全尊重市場機制，合作模式不影響一般售票」，強調觀光署推動的合作模式，核心目標是要爭取更多國際級藝人來台演出，並持續增加台灣的觀光熱度。同時也比照國際，由觀光署協助推出套裝行程，在看演唱會之餘，也能深度體驗台灣景點與文化，帶動國內旅遊。

陳世凱隨後再度發文表示，目前觀光署的執行細節都還在研議調整中。所有討論都會以尊重粉絲的感受與權益為前提，這點請大家放心。整體方向只有一個：思考如何讓台灣在國際演唱會市場更具吸引力，並把台灣納入巡演版圖，增加更多追星的機會。

陳世凱說，將借鏡新加坡、韓國等國家的做法，透過文化與觀光的加乘效果，把市場做大，吸引更多國際級藝人來台開唱，帶動粉絲經濟，讓更多人因為一場演唱會走進一座城市，並願意再回來探索。這些都仍在蒐集意見、持續討論中。當然，觀光署也必須同步提升台灣的整體觀光體質，全面改善觀光品質。

陳世凱兩度說明，仍無法平息粉絲們的怒火。有人認為「要怎麼規劃行程都可以，就是不要把粉絲最在意的『票』當作誘因。追星族是你搶我門票，我掀你祖墳」，也有人說，追星族不是反對觀光，而是反對犧牲本國粉絲的權益，新政策不顧好台灣粉絲，還要把演唱會門票拿去做國外觀光套票，難怪追星族會反彈；也有人建議參考韓國作法，讓國人優先購票，外國人排在後面。

此外，有粉絲提出重點，「場館的座位數量都是固定的，給外國人的特留份有幾個，就是少了幾個座位！台灣的追星環境因為黃牛猖獗及平台監守自盜，已經嚴重壓縮到粉絲的生存空間」，呼籲政府正視黃牛問題。

