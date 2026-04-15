陳世凱立法院交委會備詢 (圖)

台灣氣候適合種植多樣水果，因此素有「水果王國」之稱。雖然水果富含營養，不少人會將其打成果汁飲用，認為同樣能攝取營養，但其實這樣的觀念並不完全正確。營養師邱世昕分享，一名58歲婦人為了養生，每天飲用一大杯現榨柳丁汁，未料健檢時卻被診斷出重度脂肪肝，讓她相當震驚。她提醒，即使是健康的水果，也應適量攝取，每日上限約為兩個拳頭大小，且建議以整顆食用為佳。若打成果汁，會使果糖快速進入體內，增加肝臟負擔，進而提高罹患脂肪肝的風險。

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