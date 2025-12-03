陳世凱視察桃機北登機廊廳 勉精進服務迎接啟用

（中央社記者吳睿騏桃園機場3日電）交通部長陳世凱今天視察桃機第三航廈北登機廊廳，並送限量版乖乖給旅客，他肯定機場大聯盟及機場公司的努力，並勉勵員工加強服務細節，為年底前正式營運啟用做好整備。

桃園國際機場公司說明，北登機廊廳從1日起試營運2天以來已有9航班，約1950名旅客體驗北登機廊廳服務。為了與旅客分享北登機廊廳試營運的喜悅，陳世凱發放北登機廊廳限定款乖乖，還與機組員、旅客及超大乖乖合照，除了實際視察登機門、兒童遊憩區、廁所等硬體設施，也自掏腰包玩扭蛋機，並詢問現場旅客使用感受。

陳世凱接受媒體聯訪表示，在北登機廊廳試營運前，就已多次到場檢視工程進度、設施穩定性、旅客動線及安全檢核等細節，北登機廊廳即將在年底前正式啟用，他感謝桃園機場大聯盟及機場公司的努力，使得北登機廊廳的設施設備能如期展開試營運作業。

陳世凱指出，為提升旅客整體服務體驗，他特別請機場公司根據試營運期間旅客的意見回饋，持續優化動線設計、資訊引導、餐飲購物等服務細節，並勉勵員工再接再厲、持續精進，交通部與機場公司將繼續與工程團隊緊密合作，確保第三航廈建設如期、如質完成。

交通部表示，為達成桃園機場發展成為亞太樞紐目標，已投入近新台幣1284億元推動第三航廈建設，完成後將可增加提供4500萬人次航廈年旅客服務容量及27個停機位。

北登機廊廳是第三航廈建設第一階段亮點成果，包括8個停機位與登機門，可提供580萬人次的年旅客服務容量，施工中的主體航廈與南登機廊廳，也將依北登機廊廳建設經驗與營運情形持續優化，提供更優質及完善的國門服務。（編輯：李亨山）1141203