陳世凱視察金門海空交通建設 指示強化運輸品質

▲交通部長陳世凱視察航港局報告金門水頭港客運中心興建工程。（圖：交通部提供）

交通部長陳世凱本（一）月十日前往金門地區，視察金門機場及水頭港等重要海空交通設施，由民航局局長何淑萍、航港局局長葉協隆及航政司司長韓振華等人陪同，聽取相關單位簡報金門機場空側道面整建工程規劃設計進度，及水頭港客運中心營運啟用準備情形，並實地瞭解海空交通設施營運現況與未來發展藍圖。

當天上午行程首先前往金門機場。民航局指出，金門機場跑道自民國八十九年完成大型整建以後，至今已使用超過二十五年，為提升機場服務水準與營運安全，已啟動「金門機場空側道面整建工程」建設計畫，規劃投入二十五億元，辦理跑道、滑行道及停機坪等道面整建作業，目前正進行工程設計。

民航局表示，為確保施工期間機場維持正常營運，將採取分區、分階段方式施工，以降低對航班起降及旅運服務影響。整體工程預計於民國一一八年動工、一二○年完工，完工後可提升道面結構強度，降低例行養護作業規模與頻率，延長使用壽命，並因應目標年（民國一四○年）旅客量達四百三十八萬人次需求。

陳世凱指出，金門機場為單跑道機場，是金門最重要空運門戶，在不中斷營運前提下進行大規模道面整建，工程具高度挑戰性。他指示，民航局與規劃團隊務必以「飛航安全」與「旅客服務」為最高原則，施工規劃須儘量降低對航班影響，並完善各項配套與應變措施。

航港局指出，水頭港客運中心導入智慧建築設計，並取得銀級綠建築標章，並結合建築資訊模型（BIM）智慧工地系統，展現公共建設智慧化與永續化成果，並於民國一一三年及一一四年分別榮獲金安獎與金質獎肯定。

陳世凱表示，水頭港客運中心是近年金門最具指標性港埠建設之一，未來啟用後，將大幅提升水頭港區整體服務量能。他請航港局會同金門縣政府、航商及通關、檢疫等相關單位，完善啟用前各項準備與應變規劃，確保正式營運時能提供安全、順暢且便捷的服務。

交通部強調，離島交通建設向來是施政重點，金門機場道面整建與水頭港客運中心興建，不僅是單純工程計畫，更是攸關金門長遠發展重要基礎建設。未來交通部將持續全力支持相關建設如期、如質完成，為金門鄉親及旅客打造更安全、舒適的旅運環境，進一步帶動地方繁榮發展。