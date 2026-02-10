陳世凱談台灣觀光：努力調整體質、提升旅遊品質與產值

交通部長陳世凱今天(10日)針對台灣出入境觀光人次與產值逆差持續擴大的問題時強調，台灣無論是來台國際旅客或國旅人次都持續上升，未來交通部也將努力調整台灣觀光體質，同步提升旅遊品質與產值。

台灣去年出國旅遊人次創下1,894萬的歷史新高，但國際旅客來台人次僅有857.4萬人次，逆差首度突破千萬，從前年的900萬擴大至1,037萬人次；此外，去年入境觀光產值為新台幣3,512億元，相較國人出國消費達1兆522億元，逆差也首度突破7千億，擴大至7009.8億元。

交通部長陳世凱10日在新春記者會上，面對媒體關切台灣的出入境觀光人次與產值逆差持續擴大的問題時強調：台灣的國際旅客在近3年都是穩定且快速地成長，包括前年成長了100多萬人次、去年也成長了幾十萬；另外，國旅的住房率也持續提升，國旅人次更在去年達到2.2億人次，超越以往紀錄。因此，未來交通部也將努力調整台灣的觀光體質，同步提升旅遊的品質與產值。陳世凱說：『(原音)所以其實在國旅也好、或者是國際的旅客來台灣也好，這幾年是持續地在上升當中。那我們也會努力地調整我們自己的體質，然後讓國人、還有國際的旅客來台灣旅遊的過程當中，可以享受到更好的品質，也希望能夠創造台灣的整個旅遊業更高的產值。讓民眾有感受到品質、讓產業能夠增加更多的產值，這是我們努力的方向。』

此外，陳世凱也指出，台灣已擺脫過去仰賴單一市場的觀光模式，成功轉型為多元觀光的市場，去年無論是日、韓或港澳來台的旅客都突破百萬人次，美國和菲律賓的旅客也大幅成長，國際郵輪艘次與旅客人次同樣寫下歷史新頁。顯示台灣的魅力正在全球發酵，不僅連續3年獲得美國旅遊大獎肯定，也名列全球穆斯林旅遊指數第4名。

陳世凱也宣示，未來交通部將善用數位科技，將熱情化為有感服務，讓每位旅客都感受到像家一樣的溫暖。今年更將推出「全國藍色公路發展計畫」，將藍色公路打造成為台灣觀光的新動能；並啟動「微笑南灣in台灣」計畫，目標就是透過國際動能與國旅優惠雙軸驅動，穩健向前邁進，在2030年達到觀光兆元的產值。(編輯：宋皖媛)