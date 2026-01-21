陳世凱：桃機增16臨時過夜機位 可提高運轉效率

（中央社記者吳睿騏桃園機場21日電）交通部長陳世凱今天到桃機視察表示，臨時過夜機坪可停放16架飛機，啟用後可增加桃機應用空間，增加貨機停機空間，在台美關稅談完成後貨物運轉的效率可以再提高。

陳世凱接受媒體聯訪表示，第三航廈北廊廳已啟用，今天視察國人關注的第三跑道進度，其中臨時過夜機坪已完成，他曾在去年5月視察施工狀況，第三跑道臨時過夜機坪是第一階段工程很重要的里程碑，臨時過夜機坪完成後可停放16架飛機。

陳世凱說，臨時過夜機坪一方面是未來第三跑道在施工過程中預留施工需要空間，另一個重要的是，台美關稅談判剛完成，現在有很多貨機準備要從桃機載貨到美國，這次春節除了客運有壓力，貨運壓力也相當大， 臨時過夜機坪的啟用可增加桃機應用空間，增加貨機停機空間，讓未來台美之間貨物運轉的效率可以再提高。

陳世凱指出，颱風來襲時，臨時過夜機坪對桃機要多停100多架飛機也是重要的調度空間，光是2026年，國籍航空公司就會引進約22架飛機，整體飛機數量增加許多，在桃機只有2個跑道的現況下，除提升運轉效率，也須增加停機空間，臨時過夜機坪的啟用，對桃機的運作以及國籍航空引進新飛機是相當重要的過程。

桃園國際機場公司表示，臨時過夜機坪目前已啟用9個，剩下7個會在1月30日啟用。

根據機場公司簡報顯示，第三跑道計畫預計119年9月完工，計畫經費為新台幣374.56億元，計畫總面積860公頃，跑道設計為4000公尺，採剛性道面設計，服務年限為30年，防洪標準為100年暴雨不溢堤。112年9月16日開工後，統計至115年1月3日進度為66%.9。（編輯：李淑華）1150121