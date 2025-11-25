陳世凱：桃機第三航廈落成後 將提舊航廈更新計畫

（中央社記者林敬殷台北25日電）民進黨立委邱志偉今天表示，台灣是AI、半導體大國，但相較於日、韓、新等機場落後很多，要求政府引入智慧化通關、行李自動托運等設備。交通部長陳世凱表示，待桃園機場第三航廈完成後，會針對舊的航廈提出更新計劃。

立法院今天繼續總質詢。邱志偉質詢時說，台灣是AI、半導體大國，但主要的出入境機場的桃園機場，機場設備、設施應該也要在先進國家行列中，但跟日本的羽田、韓國的仁川，甚至是新加坡的樟宜，落後很多。他建議應引入智慧化，包括智慧化通關、流量預測、行李自動托運等設備。

廣告 廣告

對於邱志偉詢問，未來是否有智慧化機場的改善計畫，行政院長卓榮泰表示，桃園機場啟用超過40年以上，當初的設計跟建造也許是先進，也不容許在當中做大規模的改變。所以一直慢慢的維修，桃園第三航廈即將在今年底啟用，是一個比較新的規劃跟設計，可以給國人一個比較全面、而且嶄新的面貌。

陳世凱表示，桃園第三航廈北廊廳先開始啟用，等整個航廈完成後，會提出一個新的計畫把舊的航廈更新。因為要先等新的航廈完成後，把旅客引過去後，舊的航廈才有餘裕的空間可以做改建。

此外，邱志偉也提到，高雄機場增加美歐跟紐澳的航線非常重要，但他質詢很多次，得到的回應卻很空洞，也沒有具體做法。

邱志偉表示，高雄機場雖然有宵禁的問題，但是運量絕對沒有問題、居民所得及人口也沒有問題。未來的半導體製造中心就在南台灣，政府應該試試看，無論是用包機飛也可以，用旺季來飛也可以。但現在只有一架A330在飛，大型飛機都集中在松山機場跟桃園機場，對南台灣不太公平，他建議可以用「供給帶動需求」概念，責成國籍航空公司去做規劃，不能連試都不試，就說不行。

陳世凱說，他會積極跟國籍航空公司溝通，也希望南部的航班可以更多。（編輯：蘇龍麒）1141125