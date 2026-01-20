彰縣治安重責由刑事局副局長陳世煌接任，由縣長王惠美主持及警政署督察室主任王文澤監交。（記者方一成攝）

▲彰縣治安重責由刑事局副局長陳世煌接任，由縣長王惠美主持及警政署督察室主任王文澤監交。（記者方一成攝）

彰化縣警察局局長陳明君榮陞內政部警政署警政委員，彰化縣治安重責由刑事警察局副局長陳世煌接任，在昨（廿）日上午辦理交接典禮，並由縣長王惠美主持及警政署督察室主任王文澤監交，現場貴賓雲集隆重。

新任陳局長，中央警察大學五十八期畢業，南投縣人，歷任刑事警察局科長、高雄市政府警察局六龜分局、小港分局、左營分局、新興分局分局長、國道公路警察局主任秘書、警察通訊所所長、苗栗縣警察局局長、新北市政府警察局督察長、刑事警察局副局長等職務，工作積極認真，職務歷練豐富，具備刑事專才，深耕反詐領域，極富領導統御能力，深獲各級長官肯定，王縣長並期許陳局長就任後，能傳承前任局長的經驗，持續精進，並與各有關單位加強協調配合，領導全體警察同仁共同努力，以創造更輝煌的工作成果。

另外，內政部警政署王主任表示，兩位局長能力深受各級長官的肯定，職務歷練也相當豐富完整，除表達誠摯的祝賀之意，並利用機會對全體警察同仁期許與要求，提出幾項當前警察工作重點，與新任陳局長及警察局全體同仁共同勉勵：第一，落實打詐跨域合作，共同打擊詐欺犯罪；第二，強力掃蕩黑幫，淨化社會治安；第三，維護公共秩序及重要交通運輸場站之安全，以安民心；第四，嚴格內部管理，恪遵警察風紀；第五，營造友善職場環境，關懷守護同仁身心健康。最後也感謝王縣長及各位與會貴賓對於彰化縣警察局的支持與愛護。