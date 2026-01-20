陳世煌接任彰化縣警察局長 宣示掃蕩黑金槍毒與打詐

陳世煌宣誓接任彰化縣警察局長，強調將積極掃蕩黑金、槍械、毒品與打詐，積極維護彰化治安。（圖：李河錫攝）

彰化縣警察局20日舉行新、卸任局長交接典禮；卸任局長陳明君榮陞內政部警政署警政委員；彰化縣治安重責則由刑事警察局副局長陳世煌接任；在縣長王惠美主持、警政署督察室主任王文澤監交下，順利完成交接，現場貴賓雲集。

王惠美縣長表示，陳明君局長從113年1月份調任彰化縣警察局長以來，和縣府各機關及各民意代表互動良好，內外和諧；並領導縣警局全體警察同仁努力下，破獲詐欺集團597件、犯嫌3,798人次，並查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等總計價值8億3千2百多萬元；累計阻斷詐團金流突破17.2億元，打詐績效優異，蟬聯全國同步打詐專案4連霸，也瓦解胡姓直播主暴力犯罪集團，在各項警政工作評比也都交出亮眼成績單，榮獲國家警光獎獎章肯定；這次榮陞警政署三線三星警政委員，祝福他未來能更上一層樓。

至於，新任的彰化縣警察局長陳世煌，出身南投縣，歷任刑事警察局科長、高雄市警局六龜等多處分局長、國道公路警察局主任秘書、苗栗縣警察局長、新北市警局督察長以及刑事警察局副局長等職務；王惠美縣長認為陳世煌局長在警政職務歷練相當完整，內、外勤實務經驗豐富，更具備刑事專才，深耕反詐領域；期許陳世煌局長就任後，能持續精進，並和各有關單位加強協調配合，領導全體警察同仁共同努力，打擊犯罪、穩定治安、讓交通更順暢，以創造更輝煌的工作成果。

刑警局副局長陳世煌接任彰化縣警察局長，縣長王惠美期許強化掃黑、肅清槍械與毒品，積極打擊詐騙集團，維護治安。（圖：李河錫攝）

陳世煌局長則強調，到任後會在短時間內走訪轄區、鼓勵基層同仁，確保落實各項警務工作；治安方面、將結合7大民力，全力掃蕩黑金、槍械、毒品及詐欺等治安亂源；並把打擊「詐欺」集團列為重點工作，會依據彰化地區特性，運用科技偵查、金流攔阻、被害者關懷及有效宣導，降低詐欺犯罪發生率；在交通方面，將持續努力降低傷亡事故，嚴格取締違規駕駛；並配合縣政府舉辦大型活動或民俗慶典，維護交通秩序。

因再過一個月就是農曆春節，陳世煌局長也宣示，會動員全體警民力，做好治安與交通維護工作，讓鄉親及遊客在彰化出入平安，過一個喜樂、平安年。（李河錫報導）