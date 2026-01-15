陳世軒力挺退休警消 啟動團體訴訟收件捍衛退休金

248260115a04

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

警察與消防員長期為社會治安與公共安全衝鋒陷陣，每次任務都面臨極高風險。然而，立法院雖已通過《警察人員人事條例》調高所得替代率，行政院卻遲遲不編列預算，新北市議員陳世軒對此表達強烈不滿，認為政府不應在法案通過後持續耍賴，忽視基層警消應有的權益。

為了協助退休警消討回公道，陳世軒服務處日前與民眾黨新北市黨部合作啟動「退休警消團體訴訟收件服務」。陳世軒強調，不能坐視政府損害警消權益，將結合專業法律團隊的力量，全程免費協助退休人員追回「應領而未領」的退休金差額。

廣告 廣告

248260115a05

想要參與團體訴訟的退休同仁，請準備好身分證正影本、印章、退休金存摺封面影本，以及退休證明書或審定函影本。此外，也需提供銓敘部新核發的退休審定函，以及114年4月27日後的退休金入帳紀錄影本。現場將有工作人員引導簽署訴訟授權文件，以利後續法律程序。

這場收件行動的地點設於新莊區復興路一段的陳世軒服務處，並與民眾黨新北市黨部共同辦理。收件時間為週一至週五上午10時至下午5時。陳世軒呼籲有需求的退休人員把握時間前往，透過法律途徑集結集體力量，共同向行政院爭取應有的尊嚴與合理補償。

陳世軒表示，守護警消權益是他不變的初衷，未來也會持續督促政府落實法案。他指出，唯有健全的退休保障，才能讓現職警消同仁無後顧之憂地投入工作。發起這場團體訴訟不僅是為了補足退休金差額，更是要讓政府正視基層聲音，還給辛勞一輩子的英雄們應有的公道。

照片來源：新北市議員陳世軒臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

新北2026新制懶人包看過來 陳啟能助市民掌握生活權益

石一佑爭取380萬翻新 新北板橋玫瑰公園親子遊樂場完工

【文章轉載請註明出處】