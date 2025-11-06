陳乃瑜提3要求支持豬農 盼侯友宜打響深坑黑豬肉價值

248251106a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員陳乃瑜在總質詢中，為深坑黑豬肉產業發聲，要求市長侯友宜應立即設立聯合廚餘蒸煮中心，並打造在地黑豬肉品牌走向國際。陳乃瑜指出，新北市深坑黑豬肉的香腸、水餃、肉鬆等產品曾拿下國際風味獎章，是深坑人的心血與驕傲，但這次疫情恐怕衝擊整個產業鏈；她批評，台南、高雄早已展開補助及轉型輔導，新北市卻仍停留在「研議中」，要求市府不能讓深坑黑豬肉的價值被犧牲。

陳乃瑜強調，廚餘養豬並非原罪，只要蒸煮管理得當，仍是安全又環保的飼料，問題在於防疫管理不到位。她以日本為例，說明其透過食品回收法推動廚餘再利用，利用高溫蒸煮發酵製成環保飼料，並設立專門處理中心，確保殺菌流程標準化，因此能有效避免非洲豬瘟疫情。

陳乃瑜引用日本鹿兒島黑豬肉成功打造國際知名品牌的經驗，指出鹿兒島縣政府透過嚴格控管飼養方式，要求豬隻在售出前餵食當地盛產的紫地瓜以維持品質一致性，並由縣政府核發證書有效管理品牌，提升消費者信心。她認為，新北市應仿效此模式，透過「安心、安全、美味」的整體行銷來打團體戰。

陳乃瑜正式向市府提出3項要求：研議補貼豬農、攤商及加工業者，以減輕疫情衝擊；設立聯合廚餘蒸煮中心，落實防疫管理；並打造「新北豬」或「深坑豬」國際級知名品牌，讓在地黑豬肉的驕傲被國際看見。

對此，新北市長侯友宜當場回應：「當然要啊！」他表示，市府將研議相關措施，支持深坑黑豬肉產業發展。

照片來源：新北市議員陳乃瑜臉書翻攝

