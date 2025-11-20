陳乃瑜爭取3億改造二叭子植物園 農業局首筆2千萬預算明年啟動

248251120a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市安坑地區重要綠地「二叭子植物園」迎來重大升級契機，市議員陳乃瑜歷經多年奔走，終於促成園區改造工程正式啟動。農業局已於明年度預算中編列首筆2000萬元，經小組審查通過後，預計投入第一階段施工，為總體3億元改造計畫揭開序幕。此案經多次會勘與跨局處高效協調才得以落實，象徵安坑山林休憩環境正朝向長期擘劃的願景邁出關鍵一步。

陳乃瑜表示，上任3年多來，她對園區規劃的追蹤從未間斷，目標是為安坑市民與孩子打造更舒適安全的家庭休憩空間，並提供一座親近自然的學習基地。她強調，如今預算資源到位，工程終於能動起來，這份期盼是來自地方共同多年的強烈呼聲。

廣告 廣告

248251120a02

針對園區本體，首階段工程將集中在步道環境改善、觀景節點調整與休憩平台打造等面向。陳乃瑜期望透過這些立即性的改善，讓遊客能以更優雅、更安全的方式漫遊山林，提供更舒適的休憩體驗。

而園區的長期規劃則具備宏大願景，未來大型改造將以SDGs自然共榮公園作為核心理念，擘劃12年長期藍圖，全面提升整體面貌，包括森林主題遊戲場、新闢登山路線、森林教育基地等設施。陳乃瑜期許為安坑建構一座結合教育、遊憩與生態體驗的城市森林。

除了園區本體升級外，外部銜接工程也同步推進。位於雙城站周邊的公廁與停車空間改善計畫已由捷運局完成細部設計，將依程序建置，藉此帶動周邊交通、停車與旅客服務的全面升級。

陳乃瑜強調，她將持續嚴格監督工程品質與進度，確保納稅人的每分預算都能真正轉化為優質的生活環境。她期待二叭子植物園最終能成為市民心中的「生態教室」、「新北森林公園」與「新北美樹館」，讓安坑成為更宜居、更具魅力的城市邊界綠帶。

照片來源：新北市議員陳乃瑜服務處提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

新北環保局揭VLR成果 侯友宜：從日常落實永續發展

板橋陽明街人行道工程大塞車 石一佑會同區長力促調整動線

【文章轉載請註明出處】