陳乃瑜籲新北市速跟進營養午餐免費 政策非零和選擇

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

針對新北市政府遲遲未推動國中小學生免費營養午餐，新北市議員陳乃瑜今（13）日直指市府將相關經費與特殊教育、校舍修繕預算進行對立式掛鉤，形同轉移焦點且規避責任。她批評，市府此舉不僅失職又失格，更是典型的價值觀錯亂。

陳乃瑜指出，台北市、基隆市、台中市、高雄市等縣市在推動政策的同時，並未因此犧牲特教或校舍維護，顯示相關政策並非零和選擇，唯獨新北市以單一預算項目作為否定政策的理由。

陳乃瑜強調，將特教經費作為反對理由，對特教孩子極不公平，也容易傳遞錯誤訊息，彷彿保障學生午餐必須以犧牲弱勢孩子為代價。她表示：「這不是財政選擇，是價值錯亂，更是把弱勢族群當擋箭牌。」

針對財政能力，陳乃瑜進一步分析，新北市年度總預算超過2千億元，46億元占比僅約2%，且市府近年坐擁超過百億元的超徵稅額，顯示並非無力負擔。她質疑，市府在其他項目預算毫不手軟，卻讓學生每日午餐這項基本照顧長期被排在最後。

陳乃瑜呼籲新北市政府應停止以數字操作轉移焦點，儘速跟進其他縣市政策，「新北市的孩子不應被視為預算負擔，而是市政最優先保障的對象」。她要求市府不要再以「鬼話」掩飾不作為，應負起責任，給予學生實質且穩定的照顧。

照片來源：新北市議員陳乃瑜服務處提供

