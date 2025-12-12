陳乃瑜罷免案涉偽造提議書 羅明才服務處主任遭訴
（中央社台北12日電）台北地檢署偵辦民進黨新北市議員陳乃瑜罷免案疑涉偽造提議書案，今天依刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪起訴國民黨立委羅明才新店服務處主任劉時郡等3人，另有11名被告緩起訴、3人不起訴。
北檢接獲網紅「四叉貓」告發，指稱陳乃瑜罷免案提議書疑有偽造情事，經檢察官立案偵辦，並向中央選舉委員會、新北市選舉委員會調取提議人資料，分析事證及筆跡鑑定，確認部分提議人確有遭冒名情況。
北檢今年6月間指揮法務部調查局新北市調查處兵分多路搜索，包括國民黨立委羅明才新店服務處辦公位置等地，並約談劉時郡等9人到案，訊後聲押劉時郡獲准。（編輯：李錫璋）1141212
