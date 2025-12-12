陳乃瑜罷免案涉偽造文書！ 羅明才服務處2主任遭起訴

陳乃瑜罷免連署案涉嫌偽造提議書，羅明才服務處2名主任等3人被起訴。（圖：資料照）

台北地檢署偵辦民進黨新北市議員陳乃瑜罷免案涉嫌偽造提議書案，國民黨立委羅明才新店服務處主任劉時郡、林姿伶制定「以罷制罷」策略反擊，台北地檢署今天（12日）依刑法偽造文書、違反個資法等罪起訴劉時郡、林姿伶及謄寫大量民眾個資的民進黨新店區黨部前主委吳春美等3人，另有11名被告緩起訴、3人不起訴。

羅明才新店服務處主任劉時郡、林姿伶為因應羅明才面臨罷免提議案，開始在今年2月制定「以罷制罷」策略，對議員陳乃瑜提議罷免程序，為達門檻2人透過民進黨新店區黨部前主委吳春美及多名里長謄寫大量民眾個資到提議人名冊，並偽造簽名後送入新北市選委會、中選會。

北檢今年3月已接獲民眾告發，指「除瑜回收」罷免提議書有造假情形，經調取中選會及新北市選委會相關資料，鑑定筆跡發現至少有上百筆資料是偽造，部分提議人已死亡或戶籍不符，平均每37人就有1人資料有問題，造假率達2.7%。

北檢今年6月間指揮法務部調查局新北市調查處兵分多路搜索，包括羅明才新店服務處辦公位置等地，並約談劉時郡等9人到案。台北地檢署今天偵結本案，依照偽造文書、違反個資法起訴劉時郡、林姿伶、吳春美等3人。檢方考量3人最終認罪，表示悔意，如果在審理中仍自白，建請從輕量刑。

◆被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。