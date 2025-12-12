陳乃瑜罷免案驚傳「綠營內鬼」！理由曝光 新北黨部發聲了

陳乃瑜遭藍營發起罷免，未料涉嫌偽造提議的人士竟有前民進黨新店區黨部主委。（翻攝自陳乃瑜臉書）

國民黨新北市立委羅明才今年初面臨罷免，其服務處主任為了「以罷制罷」，發起民進黨新北市議員陳乃瑜的罷免連署，卻被發現在第一階段提議書就有造假情況。檢方今（12日）起訴涉案人士，其中驚見有民進黨「內鬼」也協助偽造提議名冊；稍早民進黨新北市黨部已做出回應。

不只藍營在罷免民進黨議員？ 檢調查出有綠營「內鬼」

台北地檢署接獲檢舉，指出民進黨新北市議員陳乃瑜的罷免案涉有偽造文書。經調查發現，羅明才服務處主任劉時郡、林姿伶等人透過里長及助理等方式，取得民眾個資後偽造署名，抄寫進罷免提議人名冊。

然而陳乃瑜的罷免案竟不只有藍營人士在進行連署提議，檢調更發現民進黨新店區黨部前主委吳春美也涉入其中。吳春美涉嫌以水利會名冊以及從一名綽號「陳董」的男子取得民眾個資，交由兒子、媳婦等6人協助抄寫，偽造666份罷免提議名冊。

民進黨前區黨部主委 為何協助藍營罷免自己人？

吳春美和劉時郡、林姿伶今被檢方偵結，依違反《個資法》及《刑法》偽造文書等罪起訴。據悉，吳春美會協助罷免陳乃瑜的連署提議，是因為先前她想參選市議員，但在黨內初選失利，而林姿伶曾協助她曝光，讓她延續政治生命，為了還林姿伶這個人情，因此從林那裡拿了1,000份空白罷免提議書回去抄寫。

涉偽造罷免提議遭起訴 藍綠新北黨部回應了

民進黨驚傳有內鬼協助罷免自己人，民進黨新北黨部執行長高碩呈今回應表示，連署書是一種公民意願的表，連署造假就像做票，國民黨為了對抗公民力量，竟全國連署大造假，如今國民黨黨工陸續遭到起訴，國民黨卻始終沒有向全民道歉。

高碩呈也說明，目前已經沒有三級黨部（區黨部），強調任何人和國民黨合作涉及違法都應該面對法律責任。

對於羅明才服務處2名主任被起訴、其他助理或緩起訴處分，國民黨新北市黨部主任黃志雄則表示尊重司法，希望秉公處理、不要有政治考量。

