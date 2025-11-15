即時中心／高睿鴻報導

網紅「館長（本名陳之漢）」慘了？曾與館長並肩作戰經營健身房、暱稱「大師兄」的李慶元，昨（14）日驚拋震撼彈；他指控，館長過去惡行累累，不僅曾搶別人女友、恐嚇其前男友，竟還曾要求旗下員工「小偉」傳下體照片、並到館長家與他的妻子發生性關係。甚至加碼踢爆，館長涉嫌收受來自中國、澳門等地的資金。對此，時事評論員吳靜怡則質疑說，館長的行為是否已涉及國安、反滲透法等問題？

昨天李慶元爆料稱，當初鬧得沸沸揚揚的「早餐店事件」，早餐店老闆根本沒嗆館長「她是不是做八大」；而是館長妻子違停車輛、擋住人家門口，老闆請她移車。結果，館長妻子憤而找館長告狀，後來館長就找黑道砸店。接著，李慶元還稱，當初館長的老婆還沒與前男友分手，「結果館長就去騎人家、搶女友，還找人去恐嚇對方」。

廣告 廣告

李慶元繼續指控，由於館長「不舉」（性器官勃起障礙）、且生殖器官太小，竟要求旗下員工「小偉」，傳送下體照片給館長妻看，以滿足後者的性慾；不僅如此，竟還要求小偉與她發生性行為，且至少兩次以上。更誇張的是，館長過去一直聲稱「大雄」是他的愛犬，但李慶元也打臉稱，館長當初根本不養、不管大雄，甚至這5、6年來，根本沒看過大雄一眼，「還跟幫忙顧大雄的員工說，管他去死！」。

不僅如此，李慶元另還爆料，館長涉嫌收受來自中國、澳門的資金；以及館長跟妻子吵架時，竟將金佛像全砸爛等。

快新聞／陳之漢慘了？遭踢爆收中國、澳門資金 吳靜怡質疑：恐違反國安法

網紅「館長」陳之漢。（圖／民視新聞資料照）

針對上述爆料內容，吳靜怡分析說：「綜觀館長事件，可分成私人、和可能涉及國安（反滲透法）的問題！」。她表示，館長私人的事情，只有他自己能解決，但必須得靠誠意解決；結果他竟靠著直播、刻意先嗆聲，並且指控對方想恐嚇取財，試圖用網路聲量壓迫對方，這種行為就就不是兄弟了！

吳靜怡也建議館長，假設真的遇到恐嚇，其實可以趕快去報警；如果員工爆料的錄音黨，確實有涉嫌偽造，那館長也應提出具體聲明，而不是辯稱「都是網軍側翼說這是變造的！」。吳靜怡指出，其實李慶元在昨天的直播中，就有強調錄音黨「公開給大家使用」；並且，細聽音檔內容，不僅有國語、台語、還加上環境音、提到器官、性行為等，她認為，現在的語言模型應該還沒這麼成熟！

另，針對館長遭控，涉嫌收受中國、澳門資金一事，吳靜怡也拋出質疑，怒問說：「國台辦跟館長，到底有怎麼樣的合作關係？國安局應該要介入調查，並不是針對館長，而是釐清整套方案、還有其他在台協作者！」。

吳靜怡表示，建議館長坦然面對司法、面對事實，該道歉就道歉。她也說，館長或許在中國想經商，但過程有些麻煩的事情，恐怕台商都會遇到，「這絕對不是政治問題，而是國家問題」；不過無論如何，吳靜怡認為，對檢調單位而言，釐清整個案情的事實也很重要。







原文出處：快新聞／陳之漢慘了？遭踢爆收中國、澳門資金 吳靜怡質疑：恐違反國安法

更多民視新聞報導

館長爆「下體太小」叫員工滿足館嫂！真實尺寸曝光

中共喊話「別去日本」失效！民眾湧上海機場飛大阪

與中國同調！馬英九批高市「躁進」 綠委嗆：馬前卒無權代表台灣

