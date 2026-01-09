陳之漢直播喊斬首總統 新北地檢署偵結起訴
網紅「館長」陳之漢去年在網路直播時喊斬首總統，刑事局認為涉及違反煽惑他人犯罪及恐嚇危害安全罪等，報請新北地檢署分案偵辦。新北地檢署今天(9日)偵查終結，認定陳之漢相關言詞已構成恐嚇公眾及恐嚇危害安全，依法提起公訴。
新北地檢署今天發布新聞稿表示，陳之漢於去年10月5日21時許，在其住所內上網連接影音平台YouTube，在不特定之多數人得共見共聞之「館長惡名昭彰」頻道中，基於恐嚇公眾及恐嚇危害安全之不確定故意，先發表「一個不留，精準打擊，斬首」等語，暗示支持武力犯台，之後又發表「精確斬首嘛」、「把賴清德的狗頭斬下來」等語，刻意在「武統」議題上，將新聞報導「中共演練對台斬首行動」衍伸為將總統賴清德的首級砍下，以此惡害傳達予社會大眾及總統，致生危害公安及總統生命安全。
檢方認為，陳之漢身為知名網紅，知悉其所為言論有相當程度之渲染力，斬首等言論顯然足以使一般人心生畏懼，自不因總統身分而有所不同，且國家元首工作處所或所到處所時常有諸多人潮聚集，若於該場所攻擊國家元首，即有可能造成嚴重傷亡或財產損失，該訊息一旦為公眾所知悉，勢必造成公眾恐慌。
檢方表示，有多位民眾具狀檢舉陳之漢相關斬首言論，已構成恐嚇公安無疑，檢察官認定陳之漢的行為已非言論自由保護的範疇，而屬刑事不法行為，因此以涉犯刑法第151條之恐嚇公眾、同法第305條之恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴。
