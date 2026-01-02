陳亞蘭出外景包水餃 採買竟拿餛飩皮

記者王丹荷／綜合報導

胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲主持華視、緯來《週末最強大》，最新一集外景單元「胡蘭歐出任務」挺進桃園仲平黃昏市場。面對香氣四溢的在地美食，主持群的吃貨本性無法抵擋，陳亞蘭當場買起滷味大快朵頤，胡瓜更專業點餐：「豬大腸來一點！」陳亞蘭也不甘示弱加碼：「豬皮也再來一點！」2人買到忘我，付完錢後胡瓜興奮地對鏡頭直言：「那我們坐下來吃，先不用理製作單位了！」

「胡蘭歐出任務」本週迎來「絞肉料理」任務。陳亞蘭提議包水餃最省事，怎料她竟對「皮」傻傻分不清楚，採買時拿起餛飩皮就要結帳，好在菜販老闆及時出聲提醒，歐漢聲見狀立馬吐槽：「連水餃皮和餛飩皮都分不清，還要包水餃？」面對質疑，陳亞蘭急忙澄清：「我真的不會包啊！」老實反應讓現場笑翻。

廣告 廣告

「瓜瓜夜總會」單元本週以「臺語怪物」為歌唱主題，特別邀請孫協志、向蕙玲、荒山亮、袁小迪等實力派唱將，與多位跨國年輕新秀金琳、韋喆、崔璀璨、吳子龍同台演出。當現場嘉賓帶來經典名曲〈身騎白馬〉時，胡瓜突發奇想點名在場的外籍藝人挑戰翻唱，韓國、義大利及聖露西亞等多國語言的跨界詮釋，讓全場驚喜不已。沒想到主持人歐漢聲見狀立刻大膽「挖洞」問胡瓜：「那客家話呢？師傅都沒有秀到怎麼可以！」面對愛徒的出招，胡瓜毫不推辭地當場獻唱兩句客家話版本。唱完後胡瓜還害羞地頻頻揮手直喊：「就這樣啦！」

熱門古裝劇單元《現代包青天》爆笑登場，本集改編自經典故事〈紅花記〉，特別邀請戲劇女神連靜雯與反派戲骨王中皇同框演出。劇中，王中皇、連靜雯飾演心懷鬼胎的假父女，聯手設下「仙人跳」陷阱，鎖定胡瓜飾演的公孫策進行誘惑，企圖將他捲入桃色風波。面對女神色誘與精心設計的陰謀，胡瓜在劇中陷入百口莫辯的窘境，荒謬的受騙過程讓現場笑聲不斷。

陳亞蘭（左）對水餃皮、餛飩皮傻傻分不清楚。（華視提供）

歐漢聲（左起）、胡瓜、陳亞蘭主持《週末最強大》，胡瓜破天荒獻唱客家版〈身騎白馬〉。（華視提供）

王中皇（左起）、胡瓜、連靜雯同框演出。（華視提供）