陳亞蘭卸黑面變唐伯虎！錄影突伸手摸胡瓜圓肚 他當場爆氣跳腳了

歐漢聲（左起）、陳亞蘭、胡瓜為《週末最強大》第二季，換上氣質華貴的古裝華服，以風度翩翩的公子造型登場。華視提供

華視旗艦綜藝節目《週末最強大》第二季原班人馬重磅回歸！華視今（10日）驚喜釋出最新預告，除了藝人周曉涵、王少偉、白雲共同現身力挺，綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭與全方位藝人歐漢聲三位巨星也繼續坐鎮。主持群在預告中合體高喊：「我們回來了，等你來相挺！」預告一出不少眼尖網友發現，陳亞蘭的裝扮似乎與第一季的「包青天」大不相同，全新造型隨即引發網路熱烈討論。

《週末最強大》第二季將於7月暑假檔期，強勢回歸每週六晚間8點檔黃金時段，由於第一季古裝單元「現代包青天」播出後廣受好評，華視決定乘勝追擊，正式宣布第二季將持續推出更多經典的搞笑短劇，準備陪觀眾朋友歡度暑假時光！

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而本次預告最大的亮點，莫過於主持群的全新古裝造型。陳亞蘭這回卸下了第一季包青天的招牌黑面扮相，胡瓜與歐漢聲也不再化身衙門護衛「公孫策」、「王朝」；這次三人換上氣質華貴的古裝華服，以風度翩翩的公子造型登場，展現截然不同的反差魅力。

陳亞蘭變身唐伯虎太帥！嗨喊：演到拿手風流角色

其中，陳亞蘭更直接化身為「唐伯虎點秋香」中的主角唐伯虎，儒雅又帶點風流的俊美形象令人驚豔，英氣逼人的帥氣扮相，甚至讓錄影現場的女性工作人員忍不住直呼「真的好帥！」而至於瓜哥和歐漢聲又會在全新短劇「唐伯虎點秋香」中扮演爆笑的新角色，兩位主持人先向觀眾朋友賣個關子，希望觀眾朋友能期待7月全新一季的播出。

陳亞蘭化身《唐伯虎點秋香》中的主角唐伯虎，俊美形象令人驚豔。華視提供

時隔半年回歸錄影，胡瓜（右）坦言期待又緊張。華視提供

歐漢聲（左起）、胡瓜、陳亞蘭合體高喊：「我們回來了，等你來相挺！」華視提供

歷經近半年的籌備期，再度回歸錄影，讓胡瓜一現身便坦言「很期待也很緊張」，尤其第一季播出後口碑亮眼，經常收到觀眾熱情回饋，甚至不斷被追問「什麼時候復播？」他認為現今綜藝節目採取季播形式是潮流，反而能讓觀眾保留新鮮感與期待感，直言「好吃的東西不要一直吃，休息個半年再回頭看，能量會更大！」而《週末最強大》第一季自開播以來備受觀眾喜愛，就連重播期間的收視率，也是持續在高峰。獲得如此強大的回響，胡瓜笑說，許多人都會與他討論劇情，還不斷稱讚亞蘭姐扮相很帥，甚至太太會禁止老公收看，「因為先生看到半夜還在笑。」

對於回歸第一天就挑戰古裝劇單元，歐漢聲表示「前一晚緊張到十點就睡著了」，逗趣發言引來全場哄堂大笑，陳亞蘭更直接吐槽他根本「裝痟的」。相較於歐弟的緊張，陳亞蘭則開心分享：「終於演到拿手的風流角色了！」她更自爆錄影時，忍不住對女主角周曉涵「上下起手」。

陳亞蘭私心想演白蛇！1舉動立刻惹毛胡瓜

而當被問到私心最想挑戰的古裝劇時，陳亞蘭興奮透露最想挑戰經典神話《白蛇傳》：「其實私心想演白蛇，而且要有懷了許仙小孩、被關在雷峰塔的經典情節。」話才說完，她隨即意有所指地伸手摸了摸胡瓜的圓滾滾肚子，讓瓜哥當場跳腳、爆氣大喊：「真夭壽！妳這是叫我演白蛇啊？！」一旁的歐弟也跟著瘋狂起鬨喊期待，拍攝現場笑聲不斷。



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