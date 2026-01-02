陳亞蘭宣布參戰大港開唱 攜手金曲樂團碰撞新火花

陳亞蘭宣布將出席大港開唱。（圖／出日音樂提供）

大港開唱20週年倒數不到3個月，剛在高流開唱的金曲樂團血肉果汁機確定再次參戰，更要攜手金鐘得主陳亞蘭，將台式金屬與傳統歌仔戲碰撞精采火花，還會是一場「雙金能量」的現場音樂對決。另外最早公開參戰的綜藝天王陽帆，也確定將與人氣大團怕胖團限定登台，除了會一同獻唱多首人氣歌曲，消失螢光幕許久的經典角色「陽婆婆」更有機會驚喜現身。

血肉果汁機今年第12度強勢回歸港邊，將邀請「台灣第一小生」陳亞蘭一同演出，這也是繼許富凱之後，血肉果汁機再次與台語歌手在大港開唱舞台過招，如何把台式金屬與傳統戲曲兩種台味精神結合，相信是所有樂迷最期待的環節。

血肉果汁機期待能與陳亞蘭一同演出。（圖／出日音樂提供）

血肉果汁機表示：「每年的大港都要給觀眾不一樣的驚喜，今年不只是能和國寶級歌手亞蘭姐合作，更會獻上我們的新歌！」陳亞蘭憑著《嘉慶君遊台灣》首次以男性角色奪下金鐘獎，對於首次參加大港開唱也相當期待，是否真的有機會看到「嘉慶君遊大港」？她特別賣關子，更邀請所有戲迷一起來感受這場不同以往的極限演出。

除了多組台灣音樂人確定登台大港開唱，近日有公開多組外籍表演團體，來自法國的新銳金屬樂團NOVELISTS，以絕佳器樂技術跟獨具特色的旋律線編寫在全球嶄露頭角，為台灣樂迷帶來不同色彩的法式金屬浪漫。過去曾在台灣拍攝MV，也曾參加過金曲國際音樂節的日本全女子樂團BAND-MAID，特有女僕搶眼造型，隨著生猛音樂節奏，將帶來最具反差萌的音樂風格。

