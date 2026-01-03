陳亞蘭打造歌仔戲節目「製作費不敢算」 王彩樺認壓力大到禿

〔記者林欣穎／台北報導〕陳亞蘭今(3)日與王彩樺、白雲、莊凱勛、Dora謝雨芝出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，現場與台灣優質生命協會合作辦桌，現場邀請200多位弱勢與獨居長者齊聚同歡，身兼桂田文化藝術基金會執行長的楊貴媚還有特地到場支持。陳亞蘭為了歌仔戲投入大量心力，這次做歌仔戲實境節也是出錢出力，笑說至今還不敢去算製作費。

被問到節目製作成本，陳亞蘭直言「不敢算」，歌仔戲製作需完整劇團與文武場樂師，「我做事就是要做到對得起觀眾，只要花得起、貼錢都沒關係。」她也形容學歌仔戲就像煮一道好菜，不是學一招半式，而是從基本功開始天天練，最終站上售票舞台，讓觀眾用買票來檢驗成果，「如果做不好，觀眾真的會退票。」王彩樺也力挺陳亞蘭對台灣歌仔戲的用心，坦言都沒跟她提到酬勞，喊話：「沒有錢都沒關係！」

莊凱勛首次挑戰歌仔戲基本功，他坦言自己最怕唱歌，「但亞蘭姐就像定海神針，拯救了一位音痴。」陳亞蘭也幽默回應：「我就是要化腐朽為神奇。」Dora則自嘲是KTV歌手，從假音唱法跨進歌仔戲發聲，「連馬步都蹲不住」，卻在陳亞蘭不斷給予肯定與鼓勵下，逐漸找到自信。不過Dora這陣子消瘦許多，讓陳亞蘭、白雲等人都喊心疼，Dora則說自己金鐘獎前跟健身教練打賭5萬塊，要瘦下5公斤，她那一週都吃流質食物，她也說自己現在有努力要再吃胖一點。

王彩樺為了節目從蹲馬步、跑圓場開始練起，高溫下操練到差點中暑，回家刮痧滿身黑青，她笑說：「這不是綜藝，是修行。」她以前也跟陳亞蘭合作《牛郎與織女》的歌仔戲舞台劇，自認當時壓力到有圓形禿，「每天都在高壓的狀態下，每天都怕沒聲音，差點連歌都不會唱了！」

白雲也分享過去在《嘉慶君遊臺灣》舞台劇男扮女裝的經驗，自嘲「亞蘭姐嫌貨才會買貨」，現場笑聲不斷。他被問到開刀後的身體狀況，坦言現在比較不能蹲，遇到歌仔戲基本功的時候會比較緊張。

