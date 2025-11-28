陳亞蘭率臺師大GF-EMBA校友徒步行善做公益

記者周毓洵／臺北報導

金鐘影帝、臺師大GF-EMBA校友會理事長陳亞蘭今（29）日率領近40位校友參與國立中山大學EMBA 發起的第4屆「公益愛行腳・徒步環寶島」活動，以實際行動展現「時尚×公益」的延伸力量。此次活動主張「我走路我捐款、我走路你捐款、你走路你捐款」，以最樸實的方式號召全民把善意從腳下擴散到全臺。GF-EMBA校友會也特別響應賑災需求，捐出12萬元給世界展望會，協助花蓮光復鄉災後重建。

「公益愛行腳」已邁入第4屆，陳亞蘭透露自己是第三度參加，「每一次行走，她都深刻感受到團結的溫度與力量。」她提到，自己的代表作《嘉慶君遊臺灣》走遍城鄉、貼近土地，而透過徒步行善更能「接地氣」。即使因工作繁忙無暇訓練體能，她仍堅持出席，「只要是有意義的事，我都希望盡力發光發熱。」她也提到GF-EMBA校友人才濟濟，「我們臥虎藏龍，不只金鐘影帝、金鐘影后，更有各界菁英，希望大家能一起把溫暖擴散出去。」

活動中最令陳亞蘭感動的一幕，是遇到此次最年輕的行腳者「小勇士」宸鍹（默默）與他的父親。她特地上前為兩人加油並送上祝福，盼他們順利完成為期23天的挑戰。看到默默用腳步堅持、以行走回應善意，她深受觸動，「對他而言，走路是一種修煉，是一次次向自己喊出『我可以』的勇氣。」陳亞蘭表示，公益的力量並非明星或領袖獨有，而是所有願意一起走、願意付出的人的力量。「行善不是口號，它需要一步一步走出來。」她承諾未來會持續推動更多人一起加入，讓善意真正踏上臺灣的每一條路。

金鐘影帝陳亞蘭（右）以走路做公益，左為同是臺師大GF-EMBA校友六月兩人一同行善。（臺師大GF-EMBA提供）

陳亞蘭（右）與六月（左）為公益愛行腳活動最年輕「小勇士」宸鍹（左二）送上祝福。（臺師大GF-EMBA提供）

臺師大GF-EMBA校友會捐出12萬元予世界展望會，為花蓮光復鄉災情送上行動的溫暖，由理事長陳亞蘭（中）代表捐贈。（臺師大GF-EMBA提供）