陳亞蘭直言：要對得起觀眾！為了做歌仔戲「賣掉三棟房子」
陳亞蘭3日正式開鏡全新節目《女俠俱樂部》，集結王彩樺、白雲、莊凱勛、謝雨芝（DORA）等人共同參與。王彩樺為了節目，從蹲馬步、跑圓場開始練起，在高溫下操練到差點中暑，回家刮痧滿身瘀青：「這不是綜藝，是修行。」
王彩樺過去曾與陳亞蘭合作《牛郎與織女》歌仔戲舞台劇，當時壓力大到出現圓形禿，「每天都在高壓的狀態下，每天都怕沒聲音，差點連歌都不會唱了！」
白雲也分享過去在《嘉慶君遊臺灣》舞台劇中男扮女裝的經驗，自嘲「亞蘭姐嫌貨才會買貨」，而被問到開刀後的身體狀況，坦言現在比較不能蹲，遇到歌仔戲基本功時，會特別緊張。
莊凱勛坦言最怕唱歌，「但亞蘭姐就像定海神針，拯救了一位音痴。」陳亞蘭也幽默回應：「我就是要化腐朽為神奇。」
謝雨芝則自嘲是 KTV 歌手，從假音唱法跨進歌仔戲發聲，而自己「連馬步都蹲不住」，卻在陳亞蘭不斷給予肯定與鼓勵下，逐漸找到自信，看見歌仔戲人物背後的情感深度。
被問到節目製作成本，陳亞蘭直言「不敢算」，歌仔戲製作需要完整劇團與文武場樂師，「我做事就是要做到對得起觀眾，只要花得起、貼錢都沒關係。」她也形容學歌仔戲就像煮一道好菜，不是學一招半式，而是從基本功開始天天練，最終站上售票舞台，讓觀眾用買票來檢驗成果，「如果做不好，觀眾真的會退票。」
王彩樺也力挺陳亞蘭對台灣歌仔戲的用心，坦言從未和她談酬勞，也爆料陳亞蘭為了做歌仔戲，已經賣了三棟房子。
