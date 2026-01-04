陳亞蘭砸錢創歌仔戲實境！王彩樺不談酬勞：沒有錢都沒關係

陳亞蘭（中）製作歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》開鏡，集結莊凱勛（左起）謝雨芝、王彩樺、白雲參與。（圖／尊鵬國際有限公司提供）





台灣首部以歌仔戲為主題的實境節目《女俠俱樂部》昨（3）日正式開鏡，由金鐘視帝陳亞蘭領軍，集結王彩樺、白雲，以及金鐘視帝莊凱勛、謝雨芝（Dora） 等人共同參與。節目以創新型態「LONG STAY」深入地方，結合歌仔戲藝術、台語文化與在地故事，讓傳統不只被保存，更能在現代生活中持續生長。

陳亞蘭表示，台灣實境節目近年發展成熟，而歌仔戲本身就擁有極強的畫面感與文化厚度，「有宮廟文化、劇場精神、辦桌人情，這些都是非常台灣、也非常動人的元素。」她希望透過實境節目的形式，讓歌仔戲走出戲台，走進地方與生活，讓觀眾看見不一樣的歌仔戲樣貌。

開鏡現場亦邀請200多位弱勢與獨居長者齊聚同歡，安排精采歌仔戲演出與互動節目，並由志工協助接送行動不便者，讓每位長輩都能安心參與、感受團圓的喜悅。談到節目卡司的世代組合，陳亞蘭笑說：「我們不是做老摳摳的節目，我們有莊凱勛、謝雨芝這些年輕世代一起來學、一起碰撞。」王彩樺則分享，歌仔戲是許多人從小「吃飯配著看」的共同記憶，劇中所傳遞的忠孝節義與人生價值，至今仍具有教化人心的力量，「希望讓年輕人重新認識歌仔戲的魅力。」

首次挑戰歌仔戲基本功，眾人笑淚交織。莊凱勛坦言自己最怕唱歌，「但亞蘭姐就像定海神針，拯救了一位音痴。」陳亞蘭也幽默回應：「我就是要化腐朽為神奇。」謝雨芝則自嘲是KTV歌手，從假音唱法跨進歌仔戲發聲，「連馬步都蹲不住」，卻在陳亞蘭不斷給予肯定與鼓勵下，逐漸找到自信，看見歌仔戲人物背後的情感深度。

王彩樺為了節目從蹲馬步、跑圓場開始練起，高溫下操練到差點中暑，回家刮痧滿身黑青，她笑說：「這不是綜藝，是修行。」她以前也跟陳亞蘭合作《牛郎與織女》的歌仔戲舞台劇，自認當時壓力到有圓形禿，「每天都在高壓的狀態下，每天都怕沒聲音，差點連歌都不會唱了！」白雲也分享過去在《嘉慶君遊臺灣》舞台劇男扮女裝的經驗，自嘲「亞蘭姐嫌貨才會買貨」，現場笑聲不斷。他被問到開刀後的身體狀況，坦言現在比較不能蹲，遇到歌仔戲基本功的時候會比較緊張。

被問到節目製作成本，陳亞蘭直言「不敢算」，歌仔戲製作需完整劇團與文武場樂師，「我做事就是要做到對得起觀眾，只要花得起、貼錢都沒關係。」她也形容學歌仔戲就像煮一道好菜，不是學一招半式，而是從基本功開始天天練，最終站上售票舞台，讓觀眾用買票來檢驗成果，「如果做不好，觀眾真的會退票。」王彩樺也力挺陳亞蘭對台灣歌仔戲的用心，坦言都沒跟她提到酬勞，喊話：「沒有錢都沒關係！」



