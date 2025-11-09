陳亞蘭碩士念完又有新身分 帶頭捐6位數暖助花蓮

陳亞蘭當選臺師大GF-EMBA校友會理事長。臺師大GF-EMBA校友會提供



金鐘視帝陳亞蘭又有新身分，近日當選國立臺灣師範大學管理學院國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA）校友會第2屆理事長，理事會當天，她拋磚引玉捐出6位數善款，呼籲校友一同為花蓮災情捐款，並號召大家共同參與「公益愛行腳徒步環寶島」行動，落實「美在心中、善在腳下」的理念。

陳亞蘭是臺師大GF-EMBA106級校友，幾乎年年回母校參與講座、錄製畢業祝福影片或與在校生交流，在理事長就任典禮致詞時，她表示：「新會期我將延續宗旨，凝聚所有校友的力量，透過活動與專業串聯，攜手在不同領域開拓更多機會。」

除期盼能延續「美」的影響力，讓時尚從「心」出發，陳亞蘭更強調：「希望讓美與時尚不只是外在的發光，更能在心裡發亮。」未來將推動校友會參與更多社會公益，讓時尚不僅是一門產業，更是一種善的力量。

