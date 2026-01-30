陳亞蘭羞認是翁立友「第一個女人」 笑曝合作內幕：當時高潮

金曲歌王翁立友、荒山亮和金曲歌后張秀卿近日擔任綜藝節目《週末最強大》來賓，主持人陳亞蘭自曝是翁立友生命中的「第一個女人」，讓胡瓜難以置信：「你當初喝多少？」翁立友連忙解釋，他1998年發行的首張專輯中，曾與陳亞蘭合唱情歌。

陳亞蘭（右）自曝自己是翁立友（右2）生命中的「第一個女人」。（圖／華視提供）

翁立友笑說當時陳亞蘭行程滿檔，為了讓她及時趕赴錄音室，還曾兼任「泊車小弟」，協助將她的豪車開至停車場，不過當機械式車格逐漸下降時，他的膀胱卻因怕刮傷愛車而「緊張到上升」，陳亞蘭更直呼當時是「她的高潮」，逗樂全場。

廣告 廣告

張秀卿（右）與林姍（左）飆唱〈酒矸倘賣無〉。（圖／華視提供）

此外，8點檔男神陳冠霖也擔任該集節目嘉賓開金嗓，好歌喉讓眾人驚嘆不已。陳冠霖表示，剛出道時曾至唱片工作室試音，卻被當時的製作人以「手太大拿麥不好看、唱歌太像張學友」為由打槍。

陳冠霖清唱〈一路上有你〉。（圖／華視提供）

陳冠霖當場清唱〈一路上有你〉，渾厚唱腔讓眾人驚呼「真的神似張學友！」一旁的歐弟也不甘示弱，加碼模仿同首歌曲，更直接嗆聲「你手太大，去演戲！」另一位金曲歌王荒山亮也首度在節目上與翁立友合唱，更帶來經典布袋戲歌曲，連舞群都以專業cosplay造型登場，氣勢十足；金曲歌后張秀卿也與林姍同台飆唱〈酒矸倘賣無〉，實力唱將齊聚，陣容相當豪華。

延伸閱讀

美威脅重新提高關稅 韓方代表赴華府斡旋首次會談未達共識

進一步施壓！川普簽行政命令 若向古巴出售石油將面臨關稅制裁

川普放話將取消「加拿大製造飛機」認證 並課50%關稅